Falleció Aura Lucía Mera, reconocida periodista y columnista de Cali

La periodista, columnista y gestora cultural Aura Lucía Mera falleció este 29 de marzo de 2026, dejando un amplio legado en el periodismo de opinión y en la promoción cultural del suroccidente colombiano.

Mera fue una de las voces más influyentes de la opinión en Cali, con una carrera que se extendió por más de seis décadas. Gran parte de su trayectoria estuvo ligada al diario El País de Cali, desde donde construyó un estilo propio que la convirtió en una referente para los lectores de la región.

Su aporte no se limitó al periodismo. A lo largo de su vida también desempeñó un papel importante en el sector cultural del país. Fue directora de Colcultura y participó en distintos proyectos orientados a fortalecer la vida cultural y literaria.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Aura Lucía Mera, referente del periodismo y la cultura en Santiago de Cali.



Desde la Personería Distrital expresamos nuestras condolencias a sus familiares, colegas y a toda la ciudadanía, y reconocemos su valioso aporte a la… pic.twitter.com/P07on6tFUd — Personería de Cali (@personeriacali) March 29, 2026

Mera también incursionó en la escritura de libros. En uno de ellos compartió un relato personal sobre su proceso frente a la adicción y su camino de recuperación, una experiencia que decidió contar de manera abierta.



Hasta sus últimos años se mantuvo activa en la escritura. Sus más recientes columnas conservaron el estilo íntimo, reflexivo y cercano que caracterizó su voz durante décadas en el periodismo colombiano.