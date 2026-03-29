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Blu Radio  / Nación  / Falleció Aura Lucía Mera, reconocida periodista y columnista de Cali

Falleció Aura Lucía Mera, reconocida periodista y columnista de Cali

Aura Lucía Mera fue una de las voces más influyentes de la opinión en Cali, con una carrera que se extendió por más de seis décadas.

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