Farc liberó dos indígenas señalados de ser infiltrados del Ejército

Al resguardo de Cristal Páez fueron trasladados dos indígenas que permanecían en poder de las Farc en zona montañosa del Valle del Cauca, identificados como Joselito Buejía y Leidy Johana Yonda, a quienes el grupo guerrillero señala de haber colaborado con la Fuerza Pública.

Según un comunicado de las Farc, estos indígenas al parecer tendrían como misión colocar un chip localizador al campamento de alias ‘Leonel Paz’, comandante de una de sus estructuras en el departamento.

En la entrega a la misión humanitaria, encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Joselito Buejía señaló que se infiltró por presión.

“Insistieron en que tengo que hacer parte de ellos y me dan la conclusión de que yo hago parte de las Farc y me dicen que si yo no me comprometo con ellos me van a meter a la cárcel por 40 años. Por miedo y amedrentamiento entré yo a cooperar con ellos”, dijo.

Las Farc en el comunicado asegura que esos dos indígenas se habían infiltrado en sus filas hace dos meses.