Farc no puede seguir atentando y afectando campesinos: De la Calle

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, criticó que las Farc propagan subcomisiones “para todo” en la mesa de negociaciones de paz en La Habana y criticó los recientes atentados por parte del grupo guerrillero.

De la Calle dijo que es inconcebible que mientras en los diálogos se habla de paz, las Farc siga cometiendo atentados como el de Putumayo, que solo afectan a los campesinos.

"Me parece muy mala manía que se creen subcomisiones de las cuales no hemos discutido", dijo ex vicepresidente de la República.

De la Calle también se refirió a la recién creada Comisión de la Verdad y a propósito explicó que este “es el escenario de las víctimas”, mientras “la justicia es el escenario de los victimarios”.

Además, indicó que la comisión es extrajudicial, que no va a no se van a recibir testimonios uno por uno y que no va a actuar como una Gestapo.

En un video publicado desde La Habana, Rodrigo Granda , miembro del secretariado de las Farc, anunció que se podrían crear dos subcomisiones adicionales a la del cese al fuego y genero para analizar el tema de la aplicación de justicia tras la firma de la paz (Lea también: Las Farc no descartan creación de subcomisión para analizar tema de justicia [nid:101603] ).

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un menor de 12 años está a punto de perder su pie derecho tras pisar una mina en un área concurrida por campesinos del Putumayo.

-Autoridades en Putumayo buscan evitar que cuerpos de agua que abastecen a los habitantes de la región resulten contaminados.

-El secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, confirmó que el empresario argentino vinculado al escándalo de la FIFA Alejandro Burzaco, se entregó en compañía de sus abogados a las autoridades italianas.

-El presidente Juan Manuel Santos sigue preocupado por la falta de comunicación de los logros de su gobierno por lo que ordenó a sus ministros que recorran el país y hagan un balance de los programas adelantados por cada una de las carteras y que de manera muy realista digan qué metas no se pueden concretar.

-Este martes se cumplirá el último debate de la reforma de equilibrio de poderes en el Congreso.

-El número de inmigrantes que ha cruzado el Mediterráneo para alcanzar las costas de Europa en lo que va de año supera los 100.000, informó la Organización Mundial de las Migraciones.

-La Fiscalía General precluyó la investigación en contra del ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno por presuntas prebendas para favorecer reelección de Álvaro Uribe.

-Familiares del menor muerto por una bala perdida en Soacha culpan a las pandillas por este hecho y aseguran que los enfrentamientos entre bandas delincuenciales son frecuentes.

-A siete se elevó el número de muertes violentas que dejó la celebración del noveno título del Deportivo Cali.