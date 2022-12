Farc pide a Gobierno no asumir como chantaje petición de cese al fuego bilateral

A través de un comunicado, las Farc le dijeron al presidente Juan Manuel Santos y al nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que llegó la hora de para la guerra y que no asuman como chantaje la petición de cese al fuego bilateral. (Lea también: Es inviable una zona de concentración durante los diálogos de paz: Farc )



“Presidente Santos, ministro Villegas: llegó la hora de parar la guerra para no dañar el proceso de paz y evitar más victimizaciones inútiles. Sólo en un ambiente de confianza y de concordia podremos convenir lo que falta para llegar al acuerdo final. No asuman como chantaje una petición generalizada, llena de humanidad”, dijo alias ‘Iván Márquez’ al leer la comunicación.



El jefe negociador del grupo guerrillero manifestó que el proceso de paz “no debiera tener como escenario de fondo la confrontación armada, ni la muerte triste de muchachos uniformados de soldados, policías o guerrilleros, todos ellos provenientes de sectores populares”. (Lea también: Farc anuncia que "desvinculará" a menores de 15 años de sus filas )



“Nunca hemos estado de acuerdo con ese eslogan absurdo y desligado del sentido común de “negociar la paz como si no hubiera guerra”. Es un sofisma seguir sosteniendo que la tregua favorece política y militarmente a la guerrilla. No, no; ella sólo favorece al anhelo colectivo de reconciliación”, manifestó.