Fauna en riesgo por ocupación del Hogar de Paso Uary en Casanare: Gobierno instaló mesa de diálogo

El Ministerio del Interior informó la instalación de un espacio de diálogo institucional con voceros del Congreso de los Pueblos y organizaciones comunitarias, tras la ocupación del Centro de Protección y Recuperación de Fauna Silvestre Granja UARY, ubicado en Yopal, Casanare, la cual se registra desde el 17 de abril de 2026.

El escenario de concertación tiene como objetivo atender las problemáticas sociales y comunitarias expuestas por las organizaciones, al tiempo que busca garantizar la protección de la fauna silvestre que permanece bajo cuidado especializado en el centro, cuya operación se ha visto afectada por la ocupación.

El Gobierno también rechazó los señalamientos que lo acusan de permitir el accionar de grupos paramilitares y la afectación a la población civil en la región. La fuerza pública en el departamento de Casanare continuarán desarrollándose en el marco de la Constitución y la ley.

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) lanzó un llamado urgente ante la ocupación del Hogar de Paso de Fauna Silvestre, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta la vida de cientos de animales en proceso de rehabilitación.



Corporinoquia lanzó un llamado urgente ante la ocupación del Hogar de Paso de Fauna Silvestre Foto: Corporinoquia

Según la entidad, este espacio representa mucho más que un predio, ya que está dedicado a la protección de la fauna silvestre de la región de la Orinoquía. Allí, un equipo conformado por médicos veterinarios, biólogos, técnicos y cuidadores trabaja de manera continua en la recuperación de especies afectadas por tráfico ilegal, accidentes y atropellamientos, muchas de ellas en estado crítico y en peligro de extinción.

La ocupación de hecho que se mantiene en el lugar ha generado serias dificultades para el desarrollo de las actividades misionales. De acuerdo con Corporinoquia, esta situación ha afectado la continuidad de protocolos clínicos fundamentales, incrementando la vulnerabilidad de los animales, cuyos procesos requieren atención permanente y especializada.

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Aunque se ha permitido de manera excepcional el ingreso temporal de personal para atender casos urgentes, la corporación advirtió que esta medida no garantiza la protección integral de las especies.

Asimismo, la entidad solicitó que, mientras se concreta la terminación de la ocupación, se autorice el acceso permanente, 24 horas al día, de al menos diez profesionales y funcionarios, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos de recuperación.

Desde Corporinoquia muestran disposición al diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones, pero el Hogar de Paso cumple una función de interés público superior, orientada a la protección del patrimonio natural y la preservación de especies vulnerables.

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La corporación solicitó el acompañamiento de autoridades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para garantizar condiciones que permitan salvaguardar la vida silvestre, el bienestar animal y la continuidad de la atención médico-veterinaria.