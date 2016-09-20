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Blu Radio  / Corporinoquía

Corporinoquía

Corporinoquia lanzó un llamado urgente ante la ocupación del Hogar de Paso de Fauna Silvestre
Nación

Fauna en riesgo por ocupación del Hogar de Paso Uary en Casanare: Gobierno instaló mesa de diálogo

Corporinoquia pide desalojo urgente del centro y acceso permanente de personal para evitar afectaciones a animales en recuperación.

44381_Blu Radio. Referencia dinero / Foto: Noticias Caracol
Economía

Gobierno invertirá $48,5 billones en proyectos en la Orinoquía

Este plan maestro incluye intervención en los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.

242911_Foto: Facebook Corporinoquia
Nación

Contraloría reportó hallazgos fiscales por más de $2500 millones en Corporinoquia

Informes Fantasmas y gestión deficiente, entre otros, fue lo que encontró La Contraloría General de República en Corporinoquia, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.

99921_BLU Radio. Foto referencia: Twitter @CGR_Colombia
Nación

Contraloría denunció irregularidades por $2.590 millones en Corporinoquia

La Contraloría calificó como desfavorable la gestión de Corporinoquia y consideró que no ha ejercido un control y seguimiento adecuado en los otorgamientos de permisos.

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Medio Ambiente

Conozca el plan de cambio climático para la Orinoquía

Las corporaciones ambientales de los departamentos de la Orinoquía presentaron un plan para enfrentar el cambio climático en esa zona del país.

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