Resultados de ColorLoto jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores sorteo 207 y nuevo acumulado

Los resultados oficiales del sorteo número 207 de ColorLoto, realizado el jueves 6 de agosto de 2026, confirmaron una nueva distribución de premios entre los apostadores del país y el crecimiento del premio mayor. Al no registrarse un boleto ganador que acertara la combinación exacta de seis números con sus respectivos colores, la bolsa principal no fue entregada y se sumará a la cifra disponible para la siguiente jornada.

La combinación ganadora emitida durante la transmisión oficial del juego estuvo integrada por seis balotas con sus correspondientes colores y números:

Balota 1: Amarillo 1



Amarillo 1 Balota 2: Amarillo 4



Amarillo 4 Balota 3: Azul 5



Azul 5 Balota 4: Azul 7



Azul 7 Balota 5: Rojo 4



Rojo 4 Balota 6: Verde 3



Desglose de premios y ganadores del sorteo 207

En la jornada del 6 de agosto de 2026, el sorteo registró un total de 618 ganadores en las diferentes categorías de premiación, entregando un monto global de $10.986.200.

La categoría principal de 6 aciertos (número y color exacto) no tuvo ganadores. Sin embargo, la estructura tarifaria de la mecánica distribuyó los fondos entre quienes obtuvieron aciertos parciales:



Aciertos por número y color

6 aciertos: 0 ganadores ($0).

0 ganadores ($0). 5 aciertos: 1 ganador, con un premio individual de $703.800.

1 ganador, con un premio individual de $703.800. 4 aciertos: 40 ganadores, cada uno con un premio de $51.300 (total en la categoría: $2.052.000).

40 ganadores, cada uno con un premio de $51.300 (total en la categoría: $2.052.000). 3 aciertos: 435 ganadores, con un premio por persona de $9.250 (total en la categoría: $4.023.750).

Aciertos por coincidencia especial

6 números (sin importar el color): 67 ganadores, con un cobro individual de $28.700 (total en la categoría: $1.922.900).

67 ganadores, con un cobro individual de $28.700 (total en la categoría: $1.922.900). 6 colores (sin importar el número): 75 ganadores, con una premiación por persona de $30.450 (total en la categoría: $2.283.750).

El acumulado de ColorLoto asciende para la siguiente fecha

Antes del sorteo 207, el acumulado se encontraba en $2.020 millones. Tras la jornada del 6 de agosto de 2026 y al no reportarse acertantes del premio mayor, la bolsa oficial ascendió a $2.030 millones de pesos, cifra que se pondrá en juego en el próximo sorteo del operador.

ColorLoto es una modalidad de juego de suerte y azar que opera en Colombia, donde los jugadores eligen seis números del 1 al 7 y los combinan con seis colores disponibles (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro). La mecánica permite ganar no solo acertando la combinación exacta de números y colores, sino también a través de aciertos parciales o coincidencias exclusivas de números o colores.

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Los ciudadanos que participaron en el sorteo 207 pueden validar sus boletos impresos o digitales a través de la red de puntos de venta autorizados o los canales virtuales de la empresa administradora. Los cobros de menor cuantía son tramitados directamente en las terminales de venta, mientras que los premios de mayor valor requieren la verificación del documento de identidad y del tiquete original según la normativa vigente de juegos de suerte y azar.