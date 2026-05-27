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Fenalco advierte deterioro del empleo formal por reforma laboral y aumento salarial

El gremio advirtió que dos de cada tres compañías ya han tenido que recortar su planta laboral ante el incremento de los costos laborales.

Fenalco.
Fenalco advierte riesgos por emergencia económica.
Foto: Fenalco.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Los efectos de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral ya comienzan a sentirse con fuerza en las empresas colombianas. Así lo advierte el más reciente sondeo empresarial presentado por FENALCO, que evidencia un deterioro en la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la competitividad del país.

De acuerdo con la Bitácora Express del gremio, el 64 % de las empresas aseguró haber reducido su planta de personal como consecuencia directa del aumento de los costos laborales. Dentro de ese grupo, un 44 % reportó recortes moderados y un 20 % reconoció disminuciones significativas en sus nóminas.

El 80 % de las empresas ajustó su presupuesto de costos laborales y tomó medidas relacionadas con ese ítem. Adicionalmente, se han tomado otra serie de medidas; por ejemplo, el 51 % de las empresas ha reducido horarios nocturnos y también el 25 % de ellas ha adoptado sistemas de automatización e innovación tecnológica para reducir los costos laborales”, indicó Jaime Alberto Cabal.

El informe también revela que el 61 % de los empresarios reportó incrementos significativos en los costos laborales y otro 32 % calificó el aumento como moderado. Solo el 15 % de las empresas considera que estaba preparado para asumir este nuevo escenario económico, mientras que el 45 % reconoce haber tenido poca o ninguna capacidad de adaptación.

Ante esta presión financiera, las compañías han comenzado a aplicar medidas para contener el impacto. La automatización de procesos lidera las estrategias adoptadas con un 25 %, seguida de ajustes de precios al consumidor (23 %) y la reducción de personal (22 %).

Sin embargo, el gremio advirtió que las empresas están llegando al límite de su capacidad de maniobra. Mientras en febrero el 31 % de las compañías trasladaba los mayores costos a precios, ahora muchas están absorbiendo el impacto reduciendo márgenes de ganancia, una práctica que pasó del 11 % al 22 %.

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“La capacidad de absorber costos tiene un límite y eso termina afectando la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal”, advirtió Cabal.

La automatización también avanza como respuesta al aumento de costos. El 53 % de las empresas aseguró haber fortalecido procesos tecnológicos de manera moderada o significativa y otro 16 % prevé implementar nuevas automatizaciones en lo que queda de 2026.

“De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”, concluyó Jaime Alberto Cabal.

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Para el gremio, las señales son claras: la pérdida de competitividad frente a la informalidad, la reducción de la inversión y las dificultades para sostener el empleo formal se están convirtiendo en las principales preocupaciones del sector empresarial.

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