Fenalco advierte deterioro del empleo formal por reforma laboral y aumento salarial

Los efectos de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral ya comienzan a sentirse con fuerza en las empresas colombianas. Así lo advierte el más reciente sondeo empresarial presentado por FENALCO, que evidencia un deterioro en la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la competitividad del país.

De acuerdo con la Bitácora Express del gremio, el 64 % de las empresas aseguró haber reducido su planta de personal como consecuencia directa del aumento de los costos laborales. Dentro de ese grupo, un 44 % reportó recortes moderados y un 20 % reconoció disminuciones significativas en sus nóminas.

“El 80 % de las empresas ajustó su presupuesto de costos laborales y tomó medidas relacionadas con ese ítem. Adicionalmente, se han tomado otra serie de medidas; por ejemplo, el 51 % de las empresas ha reducido horarios nocturnos y también el 25 % de ellas ha adoptado sistemas de automatización e innovación tecnológica para reducir los costos laborales”, indicó Jaime Alberto Cabal.

El informe también revela que el 61 % de los empresarios reportó incrementos significativos en los costos laborales y otro 32 % calificó el aumento como moderado. Solo el 15 % de las empresas considera que estaba preparado para asumir este nuevo escenario económico, mientras que el 45 % reconoce haber tenido poca o ninguna capacidad de adaptación.



Ante esta presión financiera, las compañías han comenzado a aplicar medidas para contener el impacto. La automatización de procesos lidera las estrategias adoptadas con un 25 %, seguida de ajustes de precios al consumidor (23 %) y la reducción de personal (22 %).

Sin embargo, el gremio advirtió que las empresas están llegando al límite de su capacidad de maniobra. Mientras en febrero el 31 % de las compañías trasladaba los mayores costos a precios, ahora muchas están absorbiendo el impacto reduciendo márgenes de ganancia, una práctica que pasó del 11 % al 22 %.

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“La capacidad de absorber costos tiene un límite y eso termina afectando la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal”, advirtió Cabal.

La automatización también avanza como respuesta al aumento de costos. El 53 % de las empresas aseguró haber fortalecido procesos tecnológicos de manera moderada o significativa y otro 16 % prevé implementar nuevas automatizaciones en lo que queda de 2026.

“De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”, concluyó Jaime Alberto Cabal.

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Para el gremio, las señales son claras: la pérdida de competitividad frente a la informalidad, la reducción de la inversión y las dificultades para sostener el empleo formal se están convirtiendo en las principales preocupaciones del sector empresarial.