Fernando Montaño, de Buenaventura al Royal Ballet, ejemplo de persistencia

del Teatro Colón, junto a otros nueve bailarines, en un espectáculo conformado por fragmentos de obras como "Manon", "Rhapsody" o "The spectre of the rose".

En entrevista con Blu Radio, Montaño, nacido en Buenaventura, reveló que comenzó a bailar ballet en Cali, en donde se preparó para una competencia en Cuba, primera vez que en una prueba internacional ganaba, esta vez quedando de segundo.

"Lo que más me llamaba la atención era que el ballet era diferente a lo que se veía a diario", dijo el bailarín, aunque aceptó que comenzó bailando danzas folclóricas típicas del Valle del Cauca.

"Cuando me preguntan de dónde vengo digo que de Buenaventura y les traduzco que es 'good adventure'", dijo Montaño.

El bailarín también contó que su carrera artística comenzó en Incoballet en el Valle del Cauca y celebró la existencia de la academia. “Tenemos la grandeza de tener un Incolballet, pero es la única escuela de formación completa en el país. Pienso que el Gobierno debería tratar de abrir muchas más escuelas", comentó.

En 2009 recibió una Mención de Honor en Nueva York por su destacada labor en las artes.

Escuche todas las anécdotas de este exitoso colombiano, el único en el Royal Ballet de Londres, desde su salida de Buenaventura, su paso por Cali, su llegada a Cuba y la entrada al Royal Ballet y datos como que "la audición en el Royal Ballet me tocó hacerla sin música porque el CD no sirvió".