Formalizarán a 4.000 mineros a través de alianza que impulsa MinTrabajo

El Ministerio del Trabajo y la empresa Aris Mining firmaron una Declaración de Cooperación para avanzar en la formalización laboral de miles de mineros en Colombia, con una meta inicial de 4.000 nuevos empleos formales y el objetivo de alcanzar 8.000 trabajadores vinculados en condiciones dignas en Antioquia, Caldas y Santander.

La alianza público-privada busca transformar las condiciones laborales en zonas con tradición minera mediante la generación de empleo formal, seguro y con enfoque ambiental. La estrategia se implementará en municipios como Segovia y Remedios, en Antioquia; Marmato, en Caldas; y Soto Norte, en Santander, donde históricamente ha predominado la informalidad en esta actividad.

El acuerdo contempla la articulación entre la oferta y la demanda laboral, el fortalecimiento de procesos de formación con el SENA y la garantía de acceso al sistema de seguridad social para los trabajadores. Además, plantea la transición hacia empleos verdes y la sustitución de prácticas informales por trabajos estables y protegidos.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó que esta alianza no solo permitirá sumar miles de empleos formales, sino también cerrar brechas de género, vincular a mujeres y jóvenes y avanzar en la erradicación del trabajo infantil dentro de las cadenas productivas del sector minero.



Por su parte, desde Aris Mining señalaron que este modelo de colaboración con el Estado fortalece las capacidades en los territorios, promueve oportunidades económicas y consolida una visión de largo plazo basada en la corresponsabilidad y la sostenibilidad.

La iniciativa también se apoya en avances previos de la compañía en materia de formalización, seguridad social y certificaciones en equidad de género, y se articula con el Servicio Público de Empleo para facilitar el acceso a oportunidades laborales, consolidando la formalización minera como una puerta de entrada a la protección social y al desarrollo territorial.