Advierten duro panorama en Villa de Leyva tras incendio: hay riesgo de avalancha

El incendio forestal que durante varios días mantuvo en vilo a Villa de Leyva y a otros sectores de Boyacá entra en una nueva etapa. Aunque las labores se han concentrado en controlar los últimos focos, el desafío ahora será recuperar los ecosistemas afectados y prepararse para posibles reactivaciones, luego de una emergencia que movilizó a cientos de personas y aeronaves.

En entrevista con En Blu Jeans, Felipe Vergara Loboguerrero, ingeniero y habitante del municipio, aseguró que según los reportes conocidos por la comunidad el incendio alcanzaba un nivel de control cercano al 98 %, pero advirtió que la recuperación apenas comienza. El residente señaló que la afectación superaría las 1.000 hectáreas y que la restauración del territorio necesitará trabajo prolongado y recursos.

La recuperación podría tomar entre 10 y 20 años

Para Vergara, el principal desafío no es apagar las llamas que son visibles, sino que los pequeños focos que permanecen en el terreno pueden requerir vigilancia y atención especializada, mientras comienza un proceso ambiental mucho más largo.

“Al parecer, y según los reportes de las autoridades, el incendio está controlado en un 98 %. Sin embargo, los expertos, los que están en la tierra, los que cuidan el campo y la montaña, nos explican que los pequeños fuegos que quedan van a seguir permanentemente y es posible que mañana o pasado vuelva y se necesite apoyo. Pero la parte más importante es el daño ecológico gigantesco, que requiere de un trabajo muy fuerte de 10, 15 o 20 años de todas las fuerzas vivas”, aseguró el ingeniero.



Entre las propuestas de la comunidad está la creación de viveros con especies nativas mediante jornadas colectivas, además de mejorar la preparación de fincas y viviendas rurales con elementos básicos que permitan responder rápidamente ante nuevos incendios.

Esta preocupación se da después de jornadas en las que las condiciones climáticas dificultaron las labores y obligaron incluso a evacuar temporalmente a algunos bomberos que enfrentaban las llamas.

Incendio en Villa de Leyva Foto: Blu Radio

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¿Riesgo de avalancha en Villa de Leyva?

Vergara también llamó la atención sobre la pérdida de la capa vegetal que sostiene el suelo. Según explicó a partir de las advertencias que ha recibido de técnicos y expertos presentes en la zona, las lluvias podrían arrastrar parte del terreno quemado y aumentar el riesgo de avalancha o acumulaciones de agua.

“Esa capa vegetal que no tiene fuerza, que no tiene consistencia, cuando llegan las lluvias y se pierde, puede haber una avalancha o una inundación complicada”, sostuvo.

La comunidad busca recursos para la recuperación

El experto indicó que habitantes y organizaciones locales trabajan para canalizar el apoyo económico, técnico y comunitario. Una de las prioridades será estructurar los proyectos de recuperación para evitar que las donaciones y ayudas lleguen de manera desorganizada.

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“Necesitamos recuperarla. La recuperación es lenta, costosa. Aquí está toda la gente capacitada y fuerte que puede lograr esto con la ayuda económica de donde más se pueda llegar”, manifestó.

Para finalizar, Vergara señaló que existe una red de aliados para la convivencia, la prosperidad y la seguridad habilitada para recibir donaciones y articularlas con la Alcaldía, la Policía y los bomberos. La intención, explicó, es convertir la respuesta ciudadana en un proceso organizado de largo plazo para recuperar el territorio afectado.

Escuche la entrevista completa aquí: