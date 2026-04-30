Frustran atentado al sur del Meta; disidencias pretendían quemar carros en vía al Guaviare

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, las autoridades lograron neutralizar un plan terrorista que pretendía atacar al sector transportador en el departamento del Meta. En el operativo se dio la captura de dos presuntos integrantes del Frente Iván Merchán en la zona rural del municipio de Puerto Rico.

Según la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano, los detenidos tenían instrucciones precisas de incinerar camiones al servicio del sector palmero. Este modus operandi buscaba replicar los recientes ataques registrados en el norte del Cauca, donde vehículos de ingenios azucareros fueron blanco de atentados que dejaron trabajadores muertos y heridos.

Gasolina con la que pretendía quemar carros en vía al Guaviare. Suministrada.

La captura se produjo en el sector Tres Esquinas, vereda Sausalito, zona rural del municipio de Puerto Rico Meta, donde unidades de inteligencia y tropas del Ejército sorprendieron a los sujetos en flagrancia.



Durante el procedimiento, las autoridades incautaron los siguientes elementos:

* Armamento: Una pistola y munición.

* Logística: Combustible (presuntamente para la quema de los vehículos) y dinero en efectivo.

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* Tecnología: Dispositivos móviles que serán clave para la investigación.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, enfatizó que este resultado es fruto del fortalecimiento de las estrategias de seguridad tras un consejo de seguridad extraordinario.

"Logramos anticiparnos al delito y proteger la vida", afirmó la mandataria, quien resaltó que el departamento se mantiene en estado de alerta máxima ante el contexto nacional de amenazas.

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El éxito de la operación también se atribuye al programa de recompensas de la Gobernación, el cual ha fomentado la colaboración ciudadana y el flujo de información oportuna para prevenir actos delictivos. Los capturados ya fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.