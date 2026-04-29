Fuerte temblor sacude al centro del país este miércoles 29 de abril

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la mañana de este miércoles 29 de abril en el departamento del Meta, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

El evento ocurrió a las 11:40 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, con epicentro cercano a Villavicencio, específicamente en el sector de Pipiral, a unos 3 kilómetros. Por sus características, el movimiento telúrico pudo ser percibido levemente en zonas cercanas.

A través de sus canales oficiales, la entidad indicó: “Evento sísmico – Boletín actualizado 1… Magnitud 4.0, profundidad superficial, Villavicencio - Meta, Colombia”.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el temblor mediante la plataforma dispuesta para este fin. Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni emergencias asociadas al movimiento.



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