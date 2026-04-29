En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fuerte temblor sacude al centro del país este miércoles 29 de abril

Fuerte temblor sacude al centro del país este miércoles 29 de abril

Con una profundidad superficial, menor a 3 kilómetros, este temblor de magnitud 4.0 se sinitó también en Bogotá.

Temblor de magnitud 4.0 sacude a Villavicencio y el Meta este miércoles 29 de abril
Temblor de magnitud 4.0 sacude a Villavicencio y el Meta este miércoles 29 de abril
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la mañana de este miércoles 29 de abril en el departamento del Meta, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

El evento ocurrió a las 11:40 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, con epicentro cercano a Villavicencio, específicamente en el sector de Pipiral, a unos 3 kilómetros. Por sus características, el movimiento telúrico pudo ser percibido levemente en zonas cercanas.

A través de sus canales oficiales, la entidad indicó: “Evento sísmico – Boletín actualizado 1… Magnitud 4.0, profundidad superficial, Villavicencio - Meta, Colombia”.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el temblor mediante la plataforma dispuesta para este fin. Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni emergencias asociadas al movimiento.

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad