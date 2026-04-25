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Un temblor de magnitud 5 se registró en el sur de Perú: sin reportes de daños

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el movimiento telúrico fue percibido "entre leve y moderado por la población" de Ica.

temblor en perú.jpg
Temblor en Perú.
Foto: SGC, Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Un sismo de magnitud 5 se sintió este sábado en la región de Ica, en la costa sur de Perú, sin que hasta el momento no se reportan daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se registró a las 15.14 horas (20.14 GMT) del sábado, con epicentro a 77 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, en el océano Pacífico, precisó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La profundidad del temblor fue establecida a 40 kilómetros y su intensidad entre III y IV en la ciudad de Ica, ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Lima.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el movimiento fue percibido "entre leve y moderado por la población" de Ica y que continúa la supervisión en las zonas vulnerables.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el movimiento telúrico no generó el riesgo de un tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos, además de millonarias pérdidas económicas.

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