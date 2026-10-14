Fundación Jeison Aristizábal realizará cena solidaria para apoyar a jóvenes con discapacidad en Cali

La Fundación Jeison Aristizábal de Cali convocó a una cena solidaria en Bogotá para recaudar apoyo destinado a una iniciativa educativa para jóvenes con discapacidad en la capital del Valle del Cauca.

El evento, denominado “Cali se levanta”, será este 21 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Gun Club, ubicado en la calle 82 n.º 7-77. La meta es reunir a personas y sectores comprometidos con una causa social que pretende ampliar las oportunidades de formación para esta población.

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Jeison Aristizábal es un líder social caleño reconocido por su trabajo con personas con discapacidad. A través de la Fundación y ASODISVALLE, ha promovido programas de atención integral, rehabilitación, educación y formación para el trabajo. Su trayectoria ha puesto en el centro del debate la necesidad de eliminar barreras que limitan el acceso de las personas con discapacidad a servicios educativos y oportunidades de participación social.

Uno de los objetivos señalados en la invitación es respaldar una institución universitaria dirigida a jóvenes con discapacidad en Cali que permita fortalecer el acceso a la educación y a generar herramientas para que sus beneficiarios desarrollen habilidades, alcancen mayor autonomía y amplíen sus posibilidades de inserción laboral.



Para Aristizábal, la formación académica y técnica constituye un componente clave para reducir la exclusión y promover la participación de esta población en distintos ámbitos de la sociedad.

La cena solidaria también busca vincular a ciudadanos, empresarios y organizaciones con una causa que requiere recursos y compromiso sostenido. Este tipo de encuentros permite visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad y movilizar apoyos para proyectos sociales.