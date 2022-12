Futbolista que quedó cuadripléjico asegura que no le han cumplido con la ayuda prometida

Luego de haber recibido un disparó en su cuello hace ocho meses que lo dejó cuadripléjico, el exjugador del Depor de Aguablanca, Jefferson Herrera, aseguró que aún recibe el apoyo anunciado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Maurice Armitage.



“Llevo tratando de buscar a la gobernadora para una ayuda pero realmente no ha sido posible hablar con ella, ella me dijo que la buscara para lo que necesitáramos, igualmente el alcalde me ofreció ayuda y hasta para el hospital, incluso fue al estadio, pero en ningún momento dio esa ayuda que me prometió”, señaló el futbolista.



El jugador pide que a los dirigentes políticos que así como le ofrecieron su ayuda en medios de comunicación, le cumplan con lo acordado, ya que la situación económica por la que atraviesa es bastante complicada.