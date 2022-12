¿Gay? Después de varias décadas revelan la verdadera historia de Winnie the Pooh

animada.

Siempre se había hablado que el oso podría ser homosexual o ‘afeminado’ pero después de varias décadas revelaron la verdad.

Recientemente se publicó un libro titulado "Finding Winnie: The True Story of the World's Most Famous Bear", en el que su autora, Lindsay Mattick, explica que Winnie recibió su nombre por una osa del Zoológico de Londres, cuyo nombre real era "Winnipeg".

Sí, así como lo lee, por una osa, por lo que Winnie no es “el oso” sino “la osa”.

La escritora asegura que su tatarabuelo Harry Colebourn compró a la verdadera osa Winnie durante la Primera Guerra Mundial pero tuvo que volver a combate a Francia y la dejó en un zoológico.

Fue en este momento cuando un niño que asistía al zoológico la vio y le cogió cariño, tanto así que le puso ese nombre a un oso de peluche amarillo que tenía.