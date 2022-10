General (r) Ruiz Barrera afirma que Manuel Cepeda fue un líder guerrillero

Cepeda Vargas, excandidato presidencial por la Unión Patriótica, fue un líder guerrillero, luego que el día jueves en la Cámara de Representantes dijera que “ entre quienes atacan el fuero militar hay un hijo de un exguerrillero ”, aludiendo a Iván Cepeda.

Publicidad

Ante dicha afirmación el congresista Cepeda le dijo a Ruiz que se prepare porque le viene una denuncia que lo llevará hasta los tribunales. Por su parte, el general (r) le respondió: “vamos a los tribunales y vamos a donde usted quiera. No soy cobarde como usted lo dijo. Hágalo con prontitud, no me siga amenazando y actúe”.

“Proceda como un varón. Muchas gracias y le agradezco su anuncio. Estoy temblando de miedo”, agregó.

Publicidad

Cepeda además manifestó que Ruiz no respeta a las víctimas de este país y que “no tiembla de miedo para justificar crímenes”. “Usted cree que mi padre fue bien muerto, que le dieron de baja justificadamente”, aseveró el político bogotano.

Publicidad

A gritos, Jaime Ruiz e Iván Cepeda se enfrentaron por muerte de Manuel Cepeda .

Escuche el encontronazo entre Iván Cepeda y el general Jaime Ruiz .