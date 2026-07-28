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Gobierno De La Espriella pide al Banco Agrario frenar decisiones de alto impacto durante el empalme

El pronunciamiento se da luego de que la entidad financiera anunció que suspenderá su atención presencial durante el puente festivo de la Batalla de Boyacá.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El gobierno electo del presidente electo Abelardo De La Espriella hizo un llamado al Banco Agrario para que se abstenga de aprobar operaciones que puedan comprometer el patrimonio de la entidad o modificar sus políticas de riesgo durante los últimos días de la actual administración.

A través de un comunicado, el equipo de empalme aseguró haber recibido "múltiples informaciones y denuncias" sobre posibles decisiones de alto impacto económico que se estarían evaluando en el banco. Sin embargo, no entregó detalles sobre las operaciones a las que hace referencia.

El pronunciamiento también pide al presidente del Banco Agrario, a la junta directiva y a los altos directivos evitar la aprobación de medidas que puedan generar conflictos de interés durante el periodo de transición entre gobiernos. Además, señaló que la confianza en el Banco Agrario depende de la independencia de sus funcionarios y del cumplimiento de los protocolos de crédito, administración del riesgo y prevención del lavado de activos.

Además, el gobierno electo solicitó que ningún funcionario de la entidad sea objeto de presiones o instrucciones para respaldar operaciones que no cumplan con los requisitos técnicos ni con los conceptos emitidos por las áreas comercial, jurídica, de riesgo y de cumplimiento.

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