Gobierno reabre disputa con Nicaragua por la delimitación marítima fijada por La Haya en 2012

El Gobierno nacional buscará un “diálogo de buena fe con Nicaragua” sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012, que confirmó la soberanía colombiana sobre siete formaciones insulares del archipiélago de San Andrés y fijó una nueva delimitación marítima entre ambos países.

La decisión reconoció a Nicaragua derechos sobre espacios marítimos que Colombia consideraba propios, cuya extensión se ha estimado en cerca de 75.000 kilómetros cuadrados. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó en X que “el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad”.

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El pronunciamiento se produjo después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara que el próximo 30 de noviembre expedirá un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago y publicar sus coordenadas en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según el mandatario, la medida busca saldar una deuda pendiente desde la Ley 10 de 1978, que ordenó trazar esas líneas.

“El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”, afirmó el presidente De La Espriella durante su alocución presidencial de este domingo.



Las líneas de base son las referencias desde las cuales un país mide la extensión de sus espacios marítimos. El ministro Lara sostuvo que trazarlas alrededor del archipiélago permitiría defenderlo como una sola unidad territorial y cuestionó la estrategia jurídica que Colombia utilizó ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

El Gobierno pretende que las aguas entre las islas del archipiélago sean consideradas aguas interiores colombianas. Sin embargo, el fallo de 2012 dejó parte de esos espacios dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua, donde ese país tiene derechos soberanos sobre los recursos naturales y determinadas competencias, pero no soberanía plena sobre el mar. Colombia conservó la soberanía sobre las islas y cayos reconocidos como suyos y sus respectivos mares territoriales.

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La expedición del decreto está prevista para el 30 de noviembre, fecha del cumpleaños de San Andrés. De La Espriella sostuvo que el Gobierno medirá y cartografiará el territorio arrecifal para establecer sus coordenadas oficiales, mientras Lara planteó que Colombia debe defender el archipiélago como un conjunto y buscar un diálogo con Nicaragua.