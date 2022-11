Gobierno usa fuerza pública para acabar un paro que se puede negociar: Asonal

El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, lamentó en diálogo con Mañanas BLU la advertencia del Gobierno de usar al Esmad para garantizar el ingreso a los despachos judiciales , asegurando que es una estrategia para acabar el paro por la fuerza aunque se pueda negociar.

“El paro no lo convocó ni la policía ni el superministro, lo convocaron los empleados (…) El Gobierno quiere traer la fuerza pública para solucionar un paro judicial que se puede negociar”, dijo Machado.

El líder sindical también reveló que el martes, cuando se acaba el periodo vacacional de la Rama Judicial, los protestantes adelantarán una reunión para determinar si siguen en cese de actividades o se levanta el paro.

“El martes vamos, hacemos las asambleas, si las bases consideran que no es viable continuar en un clima tan insoportable como este, levantamos el paro, pero si las bases desean continuar y no renunciar a su nivelación salarial, no renunciar a los 90 días que llevamos, continuamos en paro”, explicó.

Machado también aprovechó para criticar la inequidad en los salarios de los funcionarios judiciales. Según él, “los magistrados ganan tres veces lo que gana un juez, la ley solo se aplica para la élite, para los magistrados”.

Finalmente, desmintió que sea la minoría de la Rama Judicial la que está en cese de actividades, asegurando que en Bogotá el 80 por ciento de los funcionarios siguen en paro. “Y tenga en cuenta que en la capital están el 25 por ciento de los empleados de la Rama Judicial”.