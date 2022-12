Grandes marcas ponen el ojo en la nostalgia de "Volver al futuro"

marcas como Pepsi y Toyota lanzaron aparatos y parafernalia que apelan a la nostalgia de "Volver al futuro".



Los amantes de la trilogía celebran el miércoles un día muy especial. En la segunda entrega de "Volver al futuro", de 1989, los personajes Doc Brown (Christopher Lloyd) y McFly (Michael J. Fox) parten hacia lo que entonces parecía un futuro lejano e inimaginable: el 21 de octubre de 2015.



Y las grandes empresas no perderán la ocasión de conmemorar este día con proyecciones maratónicas de "Volver al futuro" y otros eventos relacionados.



Por ejemplo Pepsi. El miércoles venderá una edición limitada de "Pepsi Perfect", que es la gaseosa favorita de McFly en la película.



La firma ha promocionado por todo lo alto lo que califica con optimismo como "una creación por largo tiempo esperada". Esto incluye avisos publicitarios con coches voladores, robots y la codiciada patineta voladora de McFly.



"Los fans de Pepsi lo pidieron y los hemos escuchado", dice Lou Arbetter, director de mercadeo de PepsiCo.



"La trilogía de 'Volver al futuro' fue un gran momento para la historia de la cultura pop de aquel momento y lo es también ahora, 30 años después".



"Nos emociona ser parte de este momento y llevarle a los fans algo que solamente Pepsi puede hacer. No hay necesidad de esperar: el futuro llegó".



La botella, que viene con su caja coleccionable, estará a la venta por 20,15 dólares. Se fabricarán sólo 6.500 ejemplares de Pepsi Perfect y se venderán en línea.



Para no ser menos, Nike también dio un salto hacia la nostalgia e informó, a principios de año, que lanzaría una versión limitada de los zapatos Nike Mag que se atan solos y que aparecen en el filme. No obstante, no se tienen más detalles al respecto.



También los fabricantes de automóviles están tomando impulso. (Lea también: Pepsi Perfect la bebida de 'Volver al Futuro' será una realidad )



Toyota, que aparece brevemente en la película como una camioneta pick-up retro, lanzó una campaña donde vincula su lanzamiento del Mirai, un coche que funciona a hidrógeno, con la escena de la película donde los vehículos hacen combustión a partir de la basura.



Esto incluso tiene una página web ( toyota.com ) con la leyenda: "El 21 de octubre de 2015, el futuro se hará realidad".



Toyota lanzó un video en broma --cuya versión completa estará en línea el miércoles-- donde Lloyd y Fox discuten los elementos que la película acertó y aquellos en los que falló sobre lo que sería el futuro. (Lea aquí: Los zapatos de Marty en Volver al Futuro II serían una realidad en octubre )



"Si bien hay un montón de marcas que están celebrando el hito de 'Volver al futuro', Toyota se distingue porque hace un guiño al pasado y al futuro con la tecnología que aparece en la película", dice Bob Gale, cocreador y productor del video, en un comunicado del fabricante.



Su marca rival, Ford, que supuestamente proveyó algunos coches a la producción de la película, también se sumó a la acción con un video paródico sobre una actualización del "condensador de flujo", que es lo que permite a los personajes viajar en el tiempo.



El video termina diciendo: "Obviamente, esta actualización aún no está disponible. ¡Bienvenidos de regreso al futuro!".



Y la marca de lujo Lexus desveló en junio su Lexus Hoverboard (patineta voladora), con tecnología de levitación magnética.



Pero aún no ha intentado vincular este dispositivo a la patineta voladora de la película, a pesar de sus similitudes.



Entretanto, Universal Pictures también se la pasó en grande con el trailer paródico de la película "Tiburón 19": en "Volver al futuro", hay una escena donde una sala de cine presenta esta supuesta versión de la saga. AFP