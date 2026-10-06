Gremio de vigilancia invita al presidente De La Espriella a su Congreso Internacional de Seguridad

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (CONFEVIP) extendió una invitación pública al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a representantes del Gobierno Nacional para que participen en el Congreso Internacional de Seguridad Privada. El encuentro se realizará el 29 y 30 de octubre en Cartagena.

Una invitación pública para dialogar sobre seguridad

Según el gremio, el congreso busca ser un escenario de diálogo entre el Gobierno, las autoridades y el sector de la vigilancia privada. El objetivo es analizar los principales desafíos de seguridad del país y presentar propuestas para fortalecer la articulación entre el Estado y las empresas legalmente constituidas.

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Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, afirmó que la organización quiere contar con el mandatario en Cartagena para conversar sobre los retos del país, revisar lo ocurrido en el sector y plantear cómo las empresas de vigilancia pueden contribuir a la seguridad de Colombia durante los próximos cuatro años.

Los temas de la agenda

El gremio indicó que el encuentro abrirá la conversación sobre seguridad, cárceles, tecnología y los desafíos que enfrentará el país en el cuatrienio.



Licencias de vigilancia, un tema que el gremio quiere poner sobre la mesa

Uno de los asuntos que CONFEVIP llevará al debate es la situación en la que, según la organización, quedó el sector tras las decisiones del gobierno anterior, en particular frente al otorgamiento de licencias a empresas de vigilancia.

La confederación ha denunciado presuntas irregularidades en la expedición de más de 50 licencias. Considera necesario que las autoridades competentes revisen estos casos y determinen las responsabilidades a que haya lugar.

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Cerca de 900 empresas legalmente constituidas

Díaz señaló que en Colombia existen cerca de 900 compañías legalmente constituidas que, durante años, han construido su reputación. Indicó que el gremio quiere que se establezca con claridad "quién es quién" en la seguridad privada, para que las actuaciones de algunas empresas no afecten la imagen de un sector que, según dijo, trabaja dentro de la legalidad.

Cinco propuestas de CONFEVIP para el periodo 2026-2030

El gremio llegará al congreso con cinco propuestas que espera poner a consideración del Gobierno Nacional.

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1. Seguridad público-privada en eventos masivos

La primera plantea avanzar hacia un modelo articulado en eventos masivos y en escenarios deportivos y culturales. En ese modelo, la Policía Nacional y las empresas de vigilancia complementarían sus capacidades dentro de las competencias establecidas por la ley.

2. Estudio para construir 10 nuevos establecimientos penitenciarios

La segunda propone estudiar la construcción de 10 nuevos establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad aproximada para 2.000 internos. Se haría bajo los mecanismos jurídicos que correspondan y respetando las funciones que la legislación colombiana reserva al Estado.

3. Ciudades seguras e inteligentes

La tercera iniciativa busca fortalecer las ciudades seguras e inteligentes con cámaras inteligentes, identificación de placas, biometría, drones, inteligencia artificial y análisis de datos. Estas herramientas apoyarían las estrategias de prevención y reacción de las autoridades.

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4. Protección de infraestructura estratégica

La cuarta se relaciona con la protección de bienes e infraestructura estratégica. Contempla herramientas como drones, aeronaves no tripuladas, centros de monitoreo, imágenes en tiempo real y sistemas de analítica.

5. Estrategia de ciberseguridad público-privada

La quinta propone desarrollar una estrategia de ciberseguridad público-privada, con atención especial a los riesgos digitales que enfrentan niños y jóvenes en colegios y universidades.

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La vigilancia privada se ofrece como complemento de las estrategias institucionales

Para CONFEVIP, el país puede aprovechar la experiencia, la presencia territorial, el recurso humano y la capacidad tecnológica de las empresas de vigilancia privada como complemento de las estrategias institucionales de prevención y protección.

"Queremos ser parte de la solución. Tenemos empresas, tecnología y miles de trabajadores en todo el territorio nacional", afirmó Díaz. Agregó que el propósito es sentarse con el Gobierno, escucharse y construir alternativas que, siempre dentro de la ley, permitan aportar a una Colombia más segura.

Cartagena será sede del Congreso Internacional de Seguridad Privada

El congreso, que se realizará el 29 y 30 de octubre en Cartagena, reunirá a empresarios, representantes del sector, expertos y otros actores relacionados con la seguridad del país.

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CONFEVIP reiteró que las puertas del evento están abiertas para el presidente De La Espriella y su equipo de Gobierno. El propósito es conversar sobre los desafíos de los próximos cuatro años y presentar las capacidades y propuestas de la vigilancia privada para contribuir a las políticas de seguridad.

Al cierre de su invitación, Díaz expresó que el gremio espera que el congreso sea un espacio para hablar sobre la seguridad del país, las cárceles, la tecnología y la vigilancia privada. Dijo que están dispuestos a trabajar con el Gobierno y aportar su experiencia para construir soluciones.