Los ataques con explosivos contra peajes se han convertido en una nueva modalidad de violencia que preocupa a las autoridades y a las comunidades en distintas regiones del país. Desde el 7 de agosto y hasta mediados de noviembre, según cifras preliminares de Indepaz se han registrado 15 hechos relacionados con este tipo de acciones: 11 detonaciones y cuatro intentos de ataque.

De acuerdo con el instituto, los casos se han presentado en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Casanare. En algunos territorios, incluso, se han registrado varios ataques contra un mismo peaje, mientras que en Casanare se reportó una explosión de gran magnitud en la que se habrían utilizado más de 100 kilos de explosivos.

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“Siempre los peajes han sido uno de los puntos donde más se ha venido atacando, especialmente por parte de los grupos armados en el departamento del Cauca, ese ha sido digamos un accionar permanente en contra de estos peajes, pero el incremento de la posesión de Abelardo de la Espriella en contra por parte de los grupos armados en contra de los peajes, pues ha sido notorio. Decir que del 8 de agosto al 15 de noviembre se han registrado 11 atentados efectivos contra estos peajes y 4 que han sido tentativa pues es un incremento con un altísimo porcentaje”, señaló el director de Indepaz, Leonardo González Perafán.

Además, explicó que estos ataques no deben entenderse únicamente como daños contra la infraestructura. Según dijo, los peajes también representan puntos estratégicos para la movilidad y el funcionamiento del Estado, por lo que se convierten en objetivos con un significado simbólico para los grupos armados.



Tomado de redes sociales.

“Los peajes son símbolos que generan al atacarlos, pues por supuesto, primero genera un temor contra la población civil. Los peajes también es una zona donde hay disputa por el territorio, por diversas rutas, por diversos grupos armados, altera el funcionamiento del Estado”, dijo.

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Asimismo, advirtió que estas acciones buscan generar temor entre la población civil y ejercer presión sobre quienes transitan por las vías. En ese contexto, los ataques también estarían relacionados con disputas por el control territorial y de corredores estratégicos.

Según la información recopilada por Indepaz, la mayoría de estos hechos se atribuyen al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, principalmente en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Meta.

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En el caso de Casanare, la inteligencia del Ejército atribuyó uno de los ataques al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Es por esto, por lo que planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia para anticipar estos ataques, hacer seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y desarrollar respuestas integrales del Estado en los territorios.