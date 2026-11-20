La mesa directiva de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) aceptó formalmente la renuncia de Adriana Guillén Arango al cargo de presidenta ejecutiva del gremio, responsabilidad que desempeñará hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.

Una década de liderazgo y defensa del salario social

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Durante cerca de diez años al frente de Asocajas, Adriana Guillén lideró una gestión caracterizada por el fortalecimiento institucional del gremio y su posicionamiento como interlocutor técnico ante el Gobierno Nacional y otros actores estratégicos. De igual forma, su labor se centró en la defensa jurídica y social del Sistema de Compensación Familiar como componente fundamental del salario social de los trabajadores en Colombia.

Entre los hitos más relevantes de su administración, la asociación destacó la consolidación de un equipo de altas capacidades técnicas, avances normativos clave en sectores de vivienda, empleo y educación, así como su liderazgo para visibilizar la contribución de las Cajas en el sostenimiento del sistema de salud en medio de las dificultades del sector.



"Su ausencia se sentirá en el gremio": la voz de la mesa directiva

Por medio de una declaración oficial, la directiva del gremio expresó su agradecimiento por la trayectoria y el impacto de la ejecutiva:

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"La gestión de Adriana ha sido impecable. Su liderazgo, calidad humana y profesionalismo han contribuido a la modernización y al fortalecimiento de un Sistema que, después de más de 70 años, mantiene plena vigencia como uno de los principales instrumentos de protección social del país".

Asimismo, resaltaron su labor al frente del patrimonio social de los trabajadores:

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"Su firmeza y convicción en la defensa de este patrimonio social de los trabajadores colombianos merecen nuestro reconocimiento y gratitud. Su ausencia se sentirá en el gremio y le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos".

Definición del proceso de sucesión

En relación con el futuro de la dirección ejecutiva, la Mesa Directiva anunció que en los próximos días se convocará a la Junta Directiva en pleno para establecer la ruta y activar los mecanismos de gobierno corporativo que determinarán el proceso de sucesión.

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