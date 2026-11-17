Más de 60 kilos de explosivos fueron encontrados dentro de un taxi que había sido robado en El Espinal, Tolima. El vehículo fue dejado cerca de un peaje en la vía hacia Girardot y tenía un sistema que podía hacerlo explotar de manera automática. La carga fue destruida por expertos del Ejército.

Según explicó el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, el caso se conoció en la madrugada de este martes, cuando una pareja pidió un servicio de taxi y luego atacó al conductor, lo amarró y se llevó el vehículo.

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El conductor alcanzó a activar un código de alerta que permitió avisar a las autoridades. Minutos después, el taxi fue encontrado cerca de uno de los peajes de la vía entre El Espinal y Girardot, en un tramo que pertenece a la concesión Autovía.

Ante la posibilidad de que el vehículo tuviera explosivos, la Policía y el Ejército llegaron al lugar con perros entrenados para detectar estos elementos. La zona fue revisada mientras se adelantaba la búsqueda de las personas que habían escapado en una motocicleta.



La inspección confirmó la presencia de más de 60 kilos de explosivos de alto impacto. Además, el material tenía un sistema de tiempo que podía activar la carga y provocar una explosión, poniendo en riesgo a quienes transitaban por esta carretera.

Explosivos fueron desactivados

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El secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, confirmó que los explosivos fueron desactivados y destacó el trabajo de los uniformados.

“Lograron su desactivación sin que se causaran víctimas e igualmente sin que se hiciera una afectación al vehículo de la persona que también era víctima del hurto”, señaló.

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La operación estuvo a cargo del grupo Marte del Ejército, con apoyo del Batallón de Infantería número 18 Coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada, y la Policía. Los militares utilizaron una carga especial para destruir los explosivos de manera controlada.

Sin embargo, este hecho genera preocupación porque la concesión a la que pertenece el peaje ya había sido atacada anteriormente en el Tolima. El secretario de Seguridad y Convivencia del Tolima advirtió que se debe investigar si este hecho tiene relación con el ataque que anteriormente afectó otra caseta de la misma concesionaria, Autovía Girardot, en el Huila.

Por esta razón, pidió fortalecer el trabajo entre las autoridades de ambos departamentos para establecer si existe alguna conexión entre los dos episodios.

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Por ahora, las autoridades buscan a los responsables y tratan de establecer cuál era el objetivo de esta carga explosiva y si pretendían atacar el peaje o cometer otro atentado. Los dos responsables escaparon en una motocicleta y, hasta el momento, no han sido encontrados.