Cayó alias 'Chapolo', el disidente que amenazó a gobernadora del Tolima; se entregó al Ejército

Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido con los alias de ‘Chapolo’ o ‘Chapullo’, se presentó voluntariamente ante el Ejército Nacional en zona rural de Íquira, Huila, junto con otros cuatro integrantes de la organización armada ilegal.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su captura.

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El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que el cabecilla habría tenido responsabilidad en el atentado que cobró la vida de dos policías en Ataco, en agosto pasado.

Jhan Carlos Rodríguez era cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc. Llevaba aproximadamente 14 años dentro de esta organización armada ilegal y ejercía funciones de dirección y coordinación de actividades criminales en los departamentos del Tolima y Huila.



Hay que decir que cinco personas se presentaron junto a él ante las unidades militares para acogerse a los procedimientos establecidos por las autoridades.

Entre ellas, se encontraba el máximo responsable de la Estructura Ismael Ruiz, su compañera sentimental y tres presuntos integrantes de su anillo de seguridad.

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La noticia tiene especial relevancia para el Tolima, teniendo en cuenta que alias ‘Chapolo’ era señalado de orientar las acciones criminales de esta estructura en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco, donde las comunidades han denunciado amenazas, extorsiones y presiones de los grupos armados ilegales.

Un cabecilla por el que ofrecían 300 millones de pesos

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este hombre y la amenaza que representaba para la población civil.

Por información que permitiera ubicarlo y capturarlo, el Gobierno departamental ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos.

Tras conocerse su sometimiento, la mandataria celebró el resultado y destacó lo que representa para las comunidades afectadas por la violencia en el sur del departamento.

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“Hoy el Tolima recibe una gran noticia que devuelve esperanza a muchas comunidades del sur del departamento y del país entero.

Gracias presidente Abelardo De La Espriella por su compromiso con la seguridad del Tolima y Colombia. La seguridad exige decisiones, determinación y acciones contundentes contra quienes amenazan la tranquilidad de los ciudadanos", escribió la mandataria.

Por otro lado, el presidente confirmó el sometimiento y el ministro de Defensa reveló su presunta responsabilidad en ataque contra policías.

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La caída de alias 'Chapolo' se conoce después de los anuncios y advertencias que se habían realizado desde el Gobierno y las autoridades territoriales frente a las acciones violentas de esta estructura en el sur del país.

Uno de los aspectos más delicados de este caso tiene que ver con los señalamientos sobre su presunta participación en hechos de sangre contra la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que alias ‘Chapolo’ habría sido uno de los responsables del atentado perpetrado en agosto pasado en el municipio de Ataco, Tolima, en el que fueron asesinados dos integrantes de la Policía Nacional.

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Este señalamiento aumenta la relevancia judicial de su sometimiento, teniendo en cuenta que se trata de un cabecilla al que las autoridades atribuyen no solamente acciones de intimidación y extorsión contra la población civil, sino también ataques terroristas contra la Fuerza Pública.

Cabe recordar que, durante la jornada de empalme territorial realizada en julio, antes de la posesión presidencial, el mandatario Abelardo De La Espriella estuvo en el Tolima junto a la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera.

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En ese escenario se habían enviado advertencias directas a alias ‘Chapolo’ y a otros integrantes de las disidencias por los hechos violentos registrados en esta región.

El arsenal y los elementos entregados por la estructura criminal

Granadas Suministrada.

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El relato de la Quinta División del Ejército Nacional da cuenta de la dimensión del sometimiento y de los elementos de guerra y material logístico que quedaron en poder de las autoridades.

Durante la presentación voluntaria, los cinco integrantes entregaron un importante arsenal que estaba en poder de la organización armada ilegal.

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El material relacionado en el reporte militar comprende, tres fusiles AR-15 calibre 5,56 milímetros, un fusil Galil AR calibre 5,56 milímetros, tres pistolas Glock 17 calibre 9 milímetros, una pistola Pietro Beretta, una pistola Jericho, una pistola calibre 7,65 milímetros, una mira telescópica Bushnell y una mira de precisión ACOG, chalecos multipropósito, más de 1.000 municiones y cartuchos de diferentes calibres, proveedores para las armas, una granada, equipos de comunicación, y un dron.

Pero entre los elementos entregados hay uno que reviste especial importancia para las investigaciones, 39 recibos de pagos extorsivos atribuidos a la Estructura Ismael Ruiz, que podrían aportar información sobre las actividades de financiación ilegal, los cobros y las personas o sectores económicos sometidos a las exigencias de esta organización.

Extorsiones, reclutamiento, amenazas y control de la minería ilegal

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De acuerdo con el comunicado de la Quinta División, alias ‘Chapolo’ era uno de los responsables de orientar y coordinar el accionar criminal de esta estructura, a la que se le atribuyen amenazas contra la gobernadora del Tolima, ataques terroristas contra unidades militares mediante drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas y retenciones ilegales.

Las autoridades también le atribuyen el direccionamiento de actividades relacionadas con el reclutamiento de personas y el control de la explotación ilícita de yacimientos mineros en territorios del Tolima y Huila.

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Estas actividades, según el Ejército, habrían sido utilizadas como mecanismos de financiación criminal, intimidación y control territorial, afectando directamente la seguridad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de las comunidades.

El prontuario judicial del cabecilla también incluye órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y extorsión.

¿Qué sigue en el proceso?

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Una vez se produjo la presentación voluntaria, el caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), entidad encargada de brindar acompañamiento y atención dentro del procedimiento correspondiente.

La salida de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’ de la estructura criminal representa un golpe de especial importancia para las disidencias que delinquen entre el Tolima y Huila.

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Sin embargo, el desafío para las autoridades ahora será establecer el alcance de las investigaciones, esclarecer los hechos violentos que se le atribuyen y garantizar que las comunidades de Planadas, Ataco y Rioblanco puedan recuperar la tranquilidad.