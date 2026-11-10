Hasta 97 % ha aumentado el bloqueo de líneas usadas para extorsionar desde cárceles: Gobierno

El Gobierno nacional anunció un aumento en el bloqueo de líneas telefónicas y dispositivos móviles utilizados para cometer extorsiones y otros delitos desde las cárceles del país. La ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguraron que, entre septiembre y octubre de 2026, se registraron incrementos de hasta el 97 % en el bloqueo de líneas telefónicas, como resultado del trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones y las autoridades penitenciarias.

De acuerdo con las cifras entregadas por los ministerios, Tigo aumentó en un 97,08 % el bloqueo de líneas, al pasar de 240 a 473; Claro registró un incremento del 34,65 %, pasando de 303 a 400 líneas bloqueadas; mientras que WOM pasó de 50 a 93, lo que representa un aumento del 86 %.

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En cuanto al bloqueo de equipos mediante su código de identificación IMEI, Tigo reportó un incremento del 18,96 %, Claro del 51,09 % y WOM del 43,88 %. Las autoridades señalaron que estos resultados buscan reducir la capacidad de las estructuras criminales para operar desde los establecimientos penitenciarios.

La ministra Alexandra Falla explicó que, como parte de las nuevas medidas, se impartieron instrucciones a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC para estructurar un protocolo que contará con la participación de la Agencia Nacional del Espectro, que es la entidad encargada de vigilar y controlar el espectro radioeléctrico en el país.



Imagen de referencia. Cortesía

El proyecto contempla la creación de un grupo de atención prioritaria para agilizar las verificaciones técnicas en las cárceles, reducir los tiempos de respuesta y acelerar los trámites administrativos frente a las denuncias por comunicaciones no autorizadas. También se solicitaron ajustes técnicos a los operadores para reducir la potencia de las señales al interior de los centros penitenciarios.

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Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se fortalecerán los controles junto con el Inpec y las demás autoridades para impedir el ingreso y uso de celulares no autorizados en las cárceles.

El Gobierno también anunció que continuará impulsando medidas legislativas para combatir este fenómeno y explorar nuevas tecnologías que permitan mejorar el bloqueo de señales.

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Los ministros insistieron en que el objetivo es recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que las personas privadas de la libertad continúen coordinando extorsiones, secuestros y otras actividades criminales desde los centros de reclusión.