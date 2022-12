Habrá pico y placa ambiental en Bucaramanga por mala calidad del aire

Tras los recientes reportes que dan cuenta de una mala calidad del aire en el área metropolitana, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, informó que habrá pico y placa ambiental en la ciudad.

La medida, que fue anunciada esta madrugada, cobijará a carros particulares y motocicletas y queda de la siguiente forma:

En los días que son pares, el pico y placa ambiental será para los vehículos cuya placa terminen en par.

En los días que son impares, el pico y placa será para los vehículos cuya placa terminen en impar.

Por ejemplo, este lunes 16 de marzo los vehículos con placas 0 - 2 - 4 -6 - 8, no podrán circular en horas pico.

El martes 17, la medida será para los vehículos con placas terminadas en 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

La hora pico empezará desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.; 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; y de 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

La medida pretende aliviar los problemas por la mala calidad del aire en Bucaramanga.

“Estaremos monitoreando, si logramos reducción de la contaminación, liberaremos la medida, la gran preocupación es la calidad del aire”, dijo el mandatario local.

La medida empezará el próximo 21 de marzo e irá de lunes a domingo.