Hay complot contra Petro y utilizan como vehículo al concuñado: De la Espriella

Abelardo de la Espriella , abogado de Carlos Alberto Gutiérrez , concuñado de Gustavo Petro , negó que su cliente se haya reunido con el alcalde de Bogotá o con miembros de la administración distrital para concretar dádivas en torno a los contratos de movilidad.

Publicidad

“Señalar que Carlos Gutiérrez está interfiriendo en los asuntos del Distrito es tanto como endilgarle a Petro la responsabilidad de estar patrocinando la corrupción y si alguien ha dado una lucha decidida contra las mafias del Distrito es precisamente Gustavo Petro”, comentó.

Finalmente aseguró que “a uno le puede gustar o no gustar Petro, a mí en lo personal Petro no me gusta por muchas razones, pero reconozco que es un hombre honesto”.

Publicidad

Escuche todos los argumentos con los que Abelardo de la Espriella defiende a su cliente Carlos Alberto Gutiérrez de supuestos vínculos económicos con miembros de la administración distrital.