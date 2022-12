“Hay muchas deficiencias de seguridad en el sistema bancario”: Víctima de robo

si no tomamos las medidas de seguridad necesarias.

“En tres ocasiones fui víctima de la clonación de la tarjeta debido y otra de clonación de la tarjeta de crédito. A los 15 días de estar utilizando la tarjeta, la entidad bancaria me informó que habían hecho un retiro de forma irregular de la tarjeta de ahorros. Tuve que pedir permiso para realizar los trámites para adquirir una nueva tarjeta. A los dos o tres meses me la volvieron a clonar y tuve que hacer el mismo procedimiento, me dieron una nueva tarjeta y de nuevo fue clonada al poco tiempo. Ya eran tres las ocasiones y entonces hice el reclamo ya que en la compañía donde trabajo a unas 18 personas le había pasado lo mismo. El banco responde por dinero pero no asume la responsabilidad total por el hecho”, aseguró.

“Después adquirí una tarjeta de crédito y a pesar de que me habían puesto una seguridad más avanzada, como a los 20 días me enteré que habían intentado hacer una transacción fraudulenta con la tarjeta”, agregó.

“Hay unas muchas deficiencias en el sistema bancario, no solo físico, sino también electrónico y es uno mismo el que debe estar pendiente de su seguridad y pues tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades”, concluyó.