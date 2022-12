Hay que acostumbrarse a estas fotos: coronel Navarro tras encuentro con ‘El Paisa’

El coronel Javier Navarro, comandante de la Policía en el departamento de Caquetá, aseguró que nadie le exigió tomarse una fotografía con alias ‘El Paisa’ en una zona veredal, guerrillero recordado por el atentado a El Nogal y ofrecer hasta 1 millón de pesos por cada policía asesinado.



Según el coronel Navarro, la fotografía fue un acto simbólico que de manera espontánea propuso uno de los asistentes.



“Fue una situación espontánea, no hay ningún tipo de exigencia para tomarse fotografías para generar alguna acción que vaya en contravía de lo que quiera algún comandante”, aclaró el oficial.



Incluso, dijo que el país deberá acostumbrarse a dichos momentos, pues los miembros de las Farc pasarán a ser ciudadanos en transición.



“Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de situaciones y de imágenes porque no podemos ir en contravía de las realidades del país”, añadió.



“El objetivo de estas reuniones, que se van a seguir dando, era el de garantizar la conviviencia y seguridad en esos espacios de capacitación, antes zonas veredales”, añadió.



Finalmente, aclaró que no fue un encuentro específicamente con Hernán Darío Velásquez alias ‘El Paisa’, sino con todos los presentes en dicho lugar.



“La reunión no se dio estrictamente con alias ‘El Paisa’, la reunión se dio con Naciones Unidas, líderes de esas veredas y autoridades”, finalizó.



