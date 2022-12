“He pensado en adoptarlo”: agente de España que rescató a bebé colombiano

El agente de seguridad ciudadana de la Policía en España, Carlos Rodríguez, contó en Blu Radio detalles del hallazgo de un bebé en la localidad de Mejorada del Campo, a unos 20 kilómetros de Madrid (Lea también: Rescatan bebé de un contenedor de basuras en Madrid, España ).



“Una persona asegura que escuchó un llanto bastante agudo, llamó a emergencias, recibimos la llamada y en cuestión de dos minutos comprobamos que se trataba de un bebé”, comentó el agente Rodríguez.



Explicó que el recién nacido estaba dentro de una bolsa en un contenedor bajo tierra, por lo que son de una profundidad de varios metros, por lo que cuando lo rescataron se encontraba inconsciente.



El niño de entre 7 y 9 días de nacido fue atendido en un hospital de Madrid y se encuentra en buen estado. Ahora quedará bajo la custodia del Gobierno autónomo de la comunidad, mientras se decide si al padre se le otorga la custodia, pues no está claro si él está en condiciones de hacerse cargo.



“Cuando cogí al bebé estaba esforzándose por sobrevivir, el cerraba los ojos fuertes y movía la boca y la nariz como tratando de respirar, pero como que no le llegaba el aire. Dentro de la bolsa le quedaban segundos de vida”, agregó el agente de seguridad de la Policía española.



La mujer, casada y madre de otros tres hijos, admitió los hechos y será puesta a disposición judicial.



El agente de seguridad ciudadana de la Policía en España, Carlos Rodríguez, aseguró a Blu Radio que "en todo momento he pensado en tener esa bebé en mi familia, lo que pasa es que en un proceso de adopción hay una lista de espera tremenda y hay familias que tienen bastante prioridad en estos casos".



Por tal motivo, confió en que el bebé llegue a una buena familia donde sea amada y cuidada.