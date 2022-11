Hija de Carlos Lehder e hijo de Lara Bonilla protagonizan histórica reconciliación

La hija del narcotraficante Carlos Lehder y el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, víctima del cartel de Medellín, unieron fuerzas para difundir en el país un ejemplo de perdón y reconciliación.

“Andamos juntos para todo lado, es verdad”, contó Mónica Lehder.

Publicidad

“Nos conocimos por medio de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín. Yo conocí a Sebas hace dos años, también empezamos una muy bonita amistad. Ahora hace un par de meses, con un proyecto que teníamos para hablar de perdón, paz y reconciliación. Yo sé que Jorge tenía una amistad hace tiempo con él. Juan fue el que nos presentó y hoy en día también somos un trío de amigos luchando por la paz en el país”, añadió la hija del excapo que purga una dura condena en EE. UU.

Jorge Lara Restrepo habló del duro proceso que enfrentó para superar el dolor por el crimen de su padre, quien fue el ministro de Justicia que firmó la extradición de Lehder.

“En 34 años desde el asesinato de mi padre yo creo que hasta los 16 yo quería venganza y odio. Tenía odio, quería venganza y un perdón de estos hay que cultivarlo. Tú no puedes llegar a decirle a una persona perdón, del día a la mañana”, declaró el hijo de Rodrigo Lara Bonilla.

“[Sebastián Marroquín] es víctima de su apellido, los Lehder son víctima de sus apellidos”, agregó el hijo del inmolado dirigente liberal.

Publicidad

Mónica Lehder asegura que su padre Carlos Lehder quiere venir a Colombia a morir. El condenado narcotraficante tiene en la actualidad 67 años. Aseguró que Estados Unidos le negó la visa para ver a su ser querido.

“No me dan visa, me dicen que soy beneficiada del narcotráfico. Tengo 35 años y no conozco el primer beneficio del narcotráfico”, relató Mónica Lehder.

Publicidad

En medio del drama, tras hablar con Sebastián Marroquín, Jorge Lara Restrepo decidió acercarse a Mónica Lehder.

“Del día a la mañana, después de haber hablado con Sebastián tantas veces y haber oído el tema de Mónica me pongo a leer en qué va el caso de su padre. Cuando me doy cuenta que no le están dando el tema de la visa a Mónica pero sí tiene derecho de entrar a la cárcel, hay me nace la inquietud de saber cómo podemos hacer para que Estados Unidos le dé la visa, ella no está pidiendo la residencia. Ella quiere ir a despedirse de su padre, a darle un último abrazo”, declaró Lara.

“No vamos a entrar a pelear con las leyes norteamericanas, porque cada país su razón y sus cosas. Lo que pedimos no es más que una parte de humanismo. Que se den cuenta que la niña tenía 3 años cuando se le llevan a su padre y que en ningún momento pudo gozar de la plata del narcotráfico”, añadió el hijo de Lara Bonilla.

“Carlos Ledher me arrancó el último abrazo, yo ese abrazo es el que quiero que esta niña le dé a su padre”, aseguró.

Publicidad