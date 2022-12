Icetex le embargó la casa a una mujer por la deuda de sus hijos

Elena Herrera es la madre de Ricardo Andrés Baquero y de Iván Alexis Baquero, ambos profesionales en Literatura y Diseño de la Universidad de los Andes, quiene pudieron terminar sus carreras gracias a un crédito con el Icetex.

Los dos jóvenes decidieron irse a estudiar al exterior luego de terminar sus pregrados, porque no encontraron empleo en el país.

Helena firmó un poder para representar a sus hijos con el pago de la deuda de ambos, que en el caso de Iván, el monto asciende a 80 millones de pesos y en el caso de su hijo Ricardo, es de 42 millones.

A Iván le prestaron 39 millones y terminó con un saldo del doble del préstamo.

El Icetex pidió medidas cautelares y embargaron la casa de la madre, que es su única propiedad en el centro de Bogotá, producto de una herencia que le dejó su esposo en 1990, cuando falleció.

“Mis hijos se graduaron en el año 2012. Yo empecé a pagar cuotas de $800.000 pesos mensuales de cada uno. Hicieron una protesta y negociamos y me quedaron cuotas de $580.000 para cada uno. Finalmente volvimos a negociar y me quedaron cuotas de alrededor de $250.000 para cada uno, pero tuve un accidente y me he atrasado con el pago del compromiso”, dijo Helena.

“De repente me llegó una notificación y me llamaron a un juzgado para decirme que iban a embargar mi casa. Pese a que tenía un poder firmado por mis hijos, no me dejaron hablar. Yo tengo treinta años de estar viviendo en esta casa y es mi única propiedad”, expresó.

En Mañanas Blu, la madre de los deudores los comprometió a hacerse responsables por sus deudas, pues incumplieron en su obligación de cancelar mensualmente el valor que le deben a la entidad. El Icetex aseguró que revisará su caso.



