Indicar calorías en comidas rápidas protege al consumidor: concejal Acosta

dedicados a la venta de comidas rápidas indiquen en la carta o menú, información nutricional, número de calorías y sustancias de origen animal.



Esta iniciativa del concejal Julio César Acosta, del Partido Cambio Radical, tiene como objeto establecer mecanismos que sirvan para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad que afecta la salud de los Bogotanos. (Lea también: Gigante español de las comidas rápidas busca su entrada al negocio colombiano )



“Esta es una iniciativa que hemos venido haciendo para proteger al consumidor. Acabamos de radicar el tema del aceite vegetal usado, el 25 % del que se comercializa en Bogotá es ilegal. Este que viene en camino busca que los establecimientos comerciales informen a sus clientes no solo las calorías de comidas rápidas, también el origen y adicionalmente información nutricional”, dijo Acosta.



Agregó que esta iniciativa tiene como objetivo evitar obesidad y otras enfermedades que se originan a raíz de la mala alimentación. “Buscamos que las empresas tengan la responsabilidad de informarle a sus clientes”. (Lea también: Guía práctica de nutrición para alimentar adecuadamente a su hijo )



Manifestó que esta medida afectará solamente a los establecimientos comerciales que son legales debido a que no se puede hacer un control de los lugares de comida informal.



“Este es un primer paso para empezar a promover hábitos saludables, por eso empezamos con las comidas rápidas”. (Lea también: Comenzó la exposición Universal de Milán 2015, enfocada en la alimentación )



Por su parte, Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco Bogotá, agregó que esta propuesta no representa mayor inconveniente siempre y cuando se haga como sugerido, pues si se hace como una regla es probable que incremente la informalidad.



“Fomentaría la informalidad porque los establecimientos pequeños no tienen el presupuesto para contar con un nutricionista y van a decir que no son exactas o van a salirse de la regla por completo”.