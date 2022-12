Investigación interna en el Ejército por filtración sobre supuesto carro bomba

La Brigada Número 13 del Ejército abrió una investigación interna, para esclarecer quién filtró el documento que alertó sobre las supuestas intenciones del ELN de atentar con un carro bomba en Bogotá.



Cabe recordar que el documento, enviado al Ministerio de Defensa, hablaba de la supuesta intensión de redes de apoyo del ELN de atentar en Bogotá por medio de un carro bomba.



Sin embargo, el Ejército dijo que están desplegadas todas las medidas de seguridad para que esto no ocurra y que se siguen monitoreando los ingresos y salidas de la ciudad.



Previamente, en entrevista con BLU Radio, el comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, dijo que el informe solo habla de indicios pero nada que se haya comprobado por la inteligencia de las Fuerzas Militares.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Contaminada con mercurio se encuentra el agua de la zona de concentración veredal en Remedios, Antioquia, según el informe de la comisión de la Gobernación del departamento.



-La Policía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el abuso sexual del que fue víctima un niño de 9 años en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.



-La Fiscalía avanza en la investigación para establecer si la persona que se encuentra detenida por supuestamente haber abusado de un menor de edad en el sur de Bogotá realmente es el responsable de este hecho.



-En las próximas horas se entregarán los cuerpos de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido este jueves en San Gil, Santander.



-Desde muy temprano comenzó la masiva movilización de viajeros en el terminal de transportes de Bogotá. Hasta las 8:30 de la mañana se habían movilizado más de 10 mil personas.



-Fue controlado el incendio que se presentó en una caldera de la clínica Valle de Lilí en Cali, que generó momentos de pánico entre algunos pacientes.



-Al menos 33 personas fueron halladas muertas en una cárcel del estado brasileño de Roraima, en el norte del país, cuatro días después de que 56 presos fueran asesinados en una prisión de Manaos.



-A propósito, las Farc emitieron esta mañana un comunicado, en el cual desmienten cualquier vínculo con el grupo armado al que le están atribuyendo la masacre en la cárcel de Manaos, allí en Brasil.



-Estados Unidos interceptó las comunicaciones de funcionarios del Gobierno ruso, celebrando la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones. En la conversación, uno de los funcionarios de Vladimir Putin parece estar enterado de la campaña cibernética rusa para interferir en las elecciones estadounidenses.



-En Venezuela no tiene ni 24 horas de juramentada las nuevas autoridades del Parlamento y ya comenzó la pelea con el Gobierno. El vicepresidente Tareck El Aissami, además de calificar de ilegítima la Asamblea Nacional, agregó que no la reconocen.



-Desde el Brexit, 68 mil británicos se han ido a Irlanda a solicitar pasaporte para seguir siendo europeos.



-La ruta del Mediterráneo fue por tercer año consecutivo el trayecto más letal del mundo para los inmigrantes y refugiados que huyeron de sus países en busca de una vida mejor. Así lo denunció hoy la Organización Mundial de las Migraciones.