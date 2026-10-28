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ISA reforma sus estatutos y elige nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2028

Las decisiones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica fueron adoptadas en una reunión no presencial con Ecopetrol como accionista mayoritario.

Subestación Sogamoso- ISA
Subestación Sogamoso- ISA. Foto X: @ISAConexiones
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) aprobó este 28 de octubre de 2026 una reforma estatutaria y eligió a los nueve integrantes de su Junta Directiva para el periodo restante de 2026 a 2028. Las decisiones fueron adoptadas en una reunión no presencial, con Ecopetrol como accionista mayoritario.

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La reforma contempla dos modificaciones a los estatutos de la compañía. La primera establece nuevas condiciones para la conformación de las planchas de candidatos a la Junta Directiva, con el objetivo de garantizar la integración de miembros independientes e impedir la inclusión de renglones que no cumplan los requisitos establecidos.

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La segunda modificación está relacionada con la selección y el nombramiento del presidente de ISA, puesto que, con el cambio, la planeación y gestión del proceso quedará a cargo de la Junta Directiva, que podrá contar con el apoyo del Comité de Talento Organizacional o de una firma especializada en selección y contratación de ejecutivos.

Según ISA, la reforma no elimina el proceso de selección ni modifica los criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo exigidos para elegir al presidente de la compañía. La decisión deberá estar sustentada en una evaluación de los candidatos y en la documentación de las razones que fundamenten el nombramiento.

Además, la Asamblea aprobó una propuesta para que la Junta Directiva revise y armonice los instrumentos internos de su competencia con las reformas estatutarias y presente ante la Asamblea las modificaciones que requieran aprobación.

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¿Quiénes integran la nueva Junta Directiva de ISA?

La nueva Junta Directiva estará conformada por nueve integrantes, nominados por Ecopetrol, los fondos de pensiones y Empresas Públicas de Medellín (EPM). De acuerdo con el comunicado, la composición busca mantener un equilibrio entre diversidad de género, generaciones, conocimientos, experiencia, habilidades y formación académica.

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Los integrantes elegidos son:

  • Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, nominado por Ecopetrol S. A.
  • Armando José Cuello Navarro, nominado por Ecopetrol S. A.
  • Mauricio Gutiérrez Dangond, nominado por Ecopetrol S. A.
  • Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, nominada por Ecopetrol S. A.
  • Ricardo Peláez Restrepo, nominado por Ecopetrol S. A.
  • Germán Arce Zapata, nominado por los fondos de pensiones.
  • Juan Pablo Zárate Perdomo, nominado por los fondos de pensiones.
  • Astrid Martínez Ortiz, nominada por los fondos de pensiones.
  • Sandra Gómez Arias, nominada por Empresas Públicas de Medellín.
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