ISA reforma sus estatutos y elige nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2028

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) aprobó este 28 de octubre de 2026 una reforma estatutaria y eligió a los nueve integrantes de su Junta Directiva para el periodo restante de 2026 a 2028. Las decisiones fueron adoptadas en una reunión no presencial, con Ecopetrol como accionista mayoritario.

La reforma contempla dos modificaciones a los estatutos de la compañía. La primera establece nuevas condiciones para la conformación de las planchas de candidatos a la Junta Directiva, con el objetivo de garantizar la integración de miembros independientes e impedir la inclusión de renglones que no cumplan los requisitos establecidos.

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La segunda modificación está relacionada con la selección y el nombramiento del presidente de ISA, puesto que, con el cambio, la planeación y gestión del proceso quedará a cargo de la Junta Directiva, que podrá contar con el apoyo del Comité de Talento Organizacional o de una firma especializada en selección y contratación de ejecutivos.

Según ISA, la reforma no elimina el proceso de selección ni modifica los criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo exigidos para elegir al presidente de la compañía. La decisión deberá estar sustentada en una evaluación de los candidatos y en la documentación de las razones que fundamenten el nombramiento.



Además, la Asamblea aprobó una propuesta para que la Junta Directiva revise y armonice los instrumentos internos de su competencia con las reformas estatutarias y presente ante la Asamblea las modificaciones que requieran aprobación.

¿Quiénes integran la nueva Junta Directiva de ISA?

La nueva Junta Directiva estará conformada por nueve integrantes, nominados por Ecopetrol, los fondos de pensiones y Empresas Públicas de Medellín (EPM). De acuerdo con el comunicado, la composición busca mantener un equilibrio entre diversidad de género, generaciones, conocimientos, experiencia, habilidades y formación académica.

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Los integrantes elegidos son: