SIC pone la lupa sobre nueve generadoras térmicas ante los riesgos por el fenómeno de El Niño

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) requirió a nueve empresas generadoras de energía térmica del país para verificar si cumplen las normas de libre competencia económica. La actuación busca prevenir posibles afectaciones al funcionamiento del mercado eléctrico y proteger los intereses de los consumidores, ante los riesgos de incumplimiento en la generación y entrega de energía durante el fenómeno de El Niño.

El requerimiento fue realizado por la Delegatura para la Protección de la Competencia, que recopilará información para establecer las circunstancias en las que podrían presentarse incumplimientos en la entrega de energía al Sistema Interconectado Nacional. Además, la entidad busca identificar posibles conductas o situaciones que comprometan las condiciones de competencia entre los agentes del mercado.

Sequía por el fenómeno de El Niño. Foto Ministerio de Vivienda.

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La SIC explicó que esta verificación es relevante debido a que la generación y entrega oportuna de electricidad son fundamentales para el funcionamiento del mercado y el abastecimiento de la demanda energética del país, especialmente ante las condiciones que puede generar el fenómeno de El Niño.

La entidad señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control y que, si encuentra razones para hacerlo, adoptará las medidas correspondientes frente a posibles infracciones al régimen de libre competencia económica.