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Jaguar rescatado en Leticia escapó; pólvora por triunfo de la Selección lo habría asustado

Las autoridades ya activaron el respectivo protocolo tras el escape del animal, que se habría producido por los altos niveles de pólvora por el partido de Colombia.

Jaguar fue hallado en Universidad Nacional de Leticia
Jaguar fue hallado en Universidad Nacional de Leticia
Suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

El jaguar macho avistado en el interior de la sede de la Universidad Nacional de la Amazonía escapó del resguardo al que había sido trasladado tras su rescate.

El hallazgo se había dado el pasado martes, cuando miembros de la comunidad indígena lo avistaron en uno de los pasillos de la biblioteca. En ese momento, se activó todo un dispositivo con expertos de Corpoamazonia y Fuerza Aerea Colombia, así como de la Universidad para su traslado.

Allí identificaron que tenía signos de agotamiento y posibles infecciones cutáneas en una de sus patas. Su traslado se hizo al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre de Corpoamazonia, donde el animal permanecía bajo cuidado y observación.

Sin embargo, según las autoridades, en la madrugada de este jueves, hacia las 5:30 a.m., el personal de vigilancia encontró un hueco en la estructura donde permanecía resguardado este animal.

La información preliminar indica que el jaguar se habría escapado asustado y con altos niveles de estrés por el uso indebido de pólvora, con motivo de la celebración del triunfo de la selección Colombia en el Mundial.

También dicen los expertos que, al estar en esos niveles de estrés, se puede triplicar o hasta cuadriplicar la fuerza del animal. Hasta ahora, las autoridades están activando todo el protocolo de búsqueda, con apoyo de drones, del animal para ubicarlo o determinar si este haya podido alcanzar zona selvática cercana regresando a su hábitat natural.

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