James busca ratificar su buen momento con Real Madrid frente al Ludogorets

El Real Madrid buscará este miércoles en Bulgaria la victoria ante el Ludogorets para sumar seis puntos en dos jornadas de Champions y afrontar con más tranquilidad el doble duelo contra el otro gallito del grupo B, el Liverpool.

Publicidad

El equipo blanco dio ya buena cuenta del Basilea en la primera jornada (5-1) y afronta, en teoría, al rival más asequible de la llave (a partir de las 18h45 GMT).

Uno de los alicientes del partido será ver si Cristiano Ronaldo entra en la leyenda del club merengue igualando el récord de goles en Europa que tiene Raúl González Blanco, de quien heredó el número 7 en el Real Madrid y del que separan tres tantos.

Publicidad

El astro portugués ha comenzado esta temporada con la misma eficacia goleadora que tuvo el ejercicio pasado (cuando batió el récord en una misma edición de la competición europea con 17 tantos) y suma ya 10 goles en seis jornadas de liga española, unos números que no se conocían en el campeonato español desde hace 60 años.

Publicidad

En la goleada contra el Basilea, Ronaldo marcó uno de los cinco goles de su equipo, con lo que suma 68 tantos en Liga de Campeones y por los 71 del delantero español.

Lo más importante para el Real Madrid es que Ronaldo parece haber olvidado los problemas físicos que le lastraron en la parte final de la pasada temporada.

Publicidad

"Partido a partido voy tomando más confianza, más ritmo. Todavía me falta mejorar mi condición porque he estado mucho tiempo parado, por eso este no es el momento para descansar", declaró el portugués tras la victoria ante el Elche (5-1) hace 10 días.

Publicidad

El doble ganador del Balón de Oro (2008 y 2013) advirtió que no es el momento para comenzar a descansar: "Ahora quiero jugar porque me siento bien y quiero ganar ritmo y sentirme todavía mejor".

El técnico italiano Carlo Ancelotti se ha llevado a todos los puntales de la plantilla, incluido el portugués Pepe, que arrastraba molestias. El que no se recuperó fue su compatriota Fabio Coentrao.

Publicidad

El mayor problema para el Real Madrid puede ser un exceso de confianza ante un rival que comienza a ganar fama a nivel europeo.

Publicidad

"Ningún partido es fácil en Champions y tenemos que salir con la misma mentalidad de siempre, respetando al contrario y saliendo a ganar para seguir líderes. No podemos pensar que solo con el escudo se gana", advirtió este martes el joven Isco en la conferencia de prensa previa al partido.

El malagueño podría tener minutos en el centro del campo si Ancelotti decide dar descanso a alguno de los titulares, lo mismo que Asier Illarramendi, otro de los destacados en este inicio de temporada.

Publicidad

"Estoy entrenando para estar en el once y para lo que diga el míster y espero jugar muchos minutos esta temporada", declaró Isco.

Publicidad

El Ludogorets es un equipo que no jugó en la primera búlgara hasta la temporada 2010-2011, pero desde entonces ha ganado todos los campeonatos y poco a poco se ha ido haciendo un nombre en el concierto europeo.

- Posibles alineaciones:

Publicidad

Ludogorets: Stoyanov - Caicara, A. Alexandrov, Moti, Minev - Dyakov, Espinho - Abalo, Marcelinho, Misidjan - Hamsa. DT: Georgi Dermendjiev.

Publicidad

Real Madrid: Casillas - Nacho, Pepe (o Varane), Ramos, Marcelo - Kroos (o Illarramendi), Modric, James Rodríguez (o Isco) - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. DT: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Craig Thompson (SCO)

Publicidad

AFP