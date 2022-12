James e Isco pueden jugar juntos: Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no se decantó públicamente por Isco Alarcón o por el colombiano James Rodríguez para los partidos grandes que se avecinan, como la eliminatoria de Liga de Campeones frente a Atlético de Madrid, y dijo que tiene un "problema bendito".

"Pueden jugar los dos juntos, lo han hecho muchas veces", aseguró en la primera respuesta de su comparecencia de este martes ante la prensa, cuando dejó ver que será lo que ocurrirá en Vallecas el miércoles por un percance del galés Gareth Bale.



"Hemos tenido un problema con Bale, ha sufrido un golpe en el pie izquierdo que tenemos que evaluarlo este miércoles. Después daré la alineación. No es un debate entre Isco y James sino de una plantilla que en este momento está muy bien. Es una suerte para el entrenador, no un problema. Casi toda la plantilla está en un estado óptimo y tengo que elegir un equipo. Es un problema bendito", aseguró.



Ancelotti dejó elogios a los dos futbolistas, valorando el crecimiento esta campaña de Isco y la rápida adaptación de James en su primer año en el fútbol español.



"No hay un jugador más o menos importante entre los dos, es verdad que James en su primer año lo está haciendo muy bien pero Isco ha hecho partidos fantásticos ayudando al equipo a una racha impresionante. Todo el mundo está contento con él, la afición también, es difícil decir quien es mejor. Solo puedo decir que tengo dos jugadores de gran calidad que pueden jugar en varias posiciones en el campo", opinó.



Ancelotti equiparó a Isco el pasado 28 de febrero a los "intocables" Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Este martes, cuando fue preguntado si dejará de serlo, amplió su expresión a toda su plantilla.



"Isco es un gran jugador, lo ha mostrado todo el año. Tengo una plantilla innegociable estoy convencido de que a mi disposición tengo la mejor plantilla del mundo, por eso tengo confianza de que hasta final de temporada va a salir bien", aseguró.



Y terminó insistiendo en que su idea de hacer rotaciones este mes, que afectará también a los tres delanteros. "Tenemos hasta los primeros días de mayo partido cada tres días, las rotaciones van a ser indispensables. De vez en cuando puede ser que uno de los tres de arriba va a descansar".



Con EFE.