“James me ha sorprendido, tiene un talento increíble”: Ancelotti

El técnico Carlo Ancelotti volvió a elogiar al jugador colombiano James Rodríguez, antes de abordar el avión que lo llevara a Turín, donde jugará el primer partido de la semifinal de la Liga de Campeones ante la Juventus.



"Es un jugador top. Me ha sorprendido. Tiene un talento increíble", dijo el entrenador.



De otro lado, el estratega italiano no quiso dar pistas sobre el equipo que alineará mañana, martes, en el Juventus Stadium, pero dejó entrever la presencia de Sergio Ramos en el centro del campo, demarcación en la que ya jugó la vuelta de cuartos de final y en Sevilla en la Liga.



"Tengo decidido el equipo, pero no lo digo", así comenzó una larga comparecencia de Ancelotti en una abarrotada sala de prensa del Juventus Stadium.