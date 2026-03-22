Juan R. Vargas, director de Noticias Caracol, por denuncia de acoso sexual: "Del lado de víctimas"

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se pronunció públicamente sobre la suspensión de dos periodistas y presentadores, tras denuncias de presunto acoso sexual. En un editorial en el programa Sala de Prensa Blu, Vargas aseguró que la organización ha actuado conforme a protocolos internos y reiteró que la prioridad institucional es respaldar a las víctimas.

Durante su intervención, Vargas habló a título personal y en representación de la dirección de Noticias Caracol y de Caracol Televisión, así como del equipo humano que integra la empresa. Calificó el caso como un “hecho doloroso” y “triste”, pero subrayó que también representa un momento para demostrar “determinación, decencia y rigor” frente a denuncias de esta naturaleza.

El director explicó que, tras conocerse las acusaciones, la compañía activó procedimientos laborales y legales “muy estrictos y rigurosos”, los cuales derivaron en la suspensión de los implicados mientras avanzan las investigaciones correspondientes. En ese sentido, enfatizó que se garantizará el debido proceso, pero con especial atención a la protección de las denunciantes.

“Estamos del lado de las víctimas. No somos jueces ni espectadores”, afirmó el director de Noticias Caracol, al destacar que la decisión de hacer públicas las denuncias responde a un compromiso con la transparencia y la responsabilidad institucional. Según indicó, la empresa busca abordar el caso con severidad, pero también con respeto por las garantías de todas las partes involucradas.



Finalmente, reiteró que la organización tomará las decisiones necesarias una vez se esclarezcan los hechos, y que el objetivo es “cortar de raíz” cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas dentro de la compañía. Añadió que, pese a la complejidad del caso, se mantendrá el compromiso con los principios de transparencia, rigor y respeto que rigen al medio.

Este es el mensaje completo de Juan Roberto Vargas en el programa Sala de Prensa Blu: