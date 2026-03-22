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Blu Radio  / Nación  / Juan R. Vargas, director de Noticias Caracol, por denuncia de acoso sexual: "Del lado de víctimas"

Juan R. Vargas, director de Noticias Caracol, por denuncia de acoso sexual: "Del lado de víctimas"

Editorial del director de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre la suspensión de dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol: “No somos jueces ni espectadores”, dijo.

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