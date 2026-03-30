La alerta de la Procuraduría al Sena por millonario contrato de vigilancia

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta al Sena por las posibles irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada cuyo valor supera los 192.000 millones de pesos. El Ministerio Público identificó riesgos en 5 procesos licitatorios que se adelantan en distintas regiones del país al encontrar posibles restricciones a la libre competencia.

Según el ente de control, los pliegos de condiciones incluyen requisitos excesivos y altamente específicos para el personal, como formación militar obligatoria, múltiples títulos académicos, certificaciones técnicas y largos años de experiencia acumulada.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Estas exigencias, advierte la Procuraduría, podrían generar perfiles “cerrados” y poco comunes en el mercado laboral, lo que limitaría la participación de empresas idóneas y afectaría principios clave de la contratación estatal como la selección objetiva, la transparencia y la igualdad.



Los cuestionamientos de la Procuraduría sobre el millonario contrato

Lo que señaló el Ministerio Público es que algunos requisitos considerados esenciales para ejecutar el contrato estén siendo evaluados como factores de puntaje y no como condiciones mínimas habilitantes, lo que podría permitir la adjudicación a oferentes sin la capacidad técnica necesaria.

Sena en el barrio El Bosque. Gobernación.

Frente a este panorama, la Procuraduría recordó que, aunque el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) delegó la contratación en direcciones regionales, el director general mantiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la legalidad de los procesos.