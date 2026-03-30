En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Semana Santa
Diana Ospina
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La alerta de la Procuraduría al Sena por millonario contrato de vigilancia

La alerta de la Procuraduría al Sena por millonario contrato de vigilancia

En un oficio remitido por el Ministerio Público al director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, se exponen una serie de advertencias sobre un contrato de vigilancia por más de 192.000 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad