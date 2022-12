La audiencia contra Leopoldo López se realizó en un bus

El abogado de opositor venezolano Leopoldo López , Juan Carlos Gutiérrez, lamentó en Mañanas Blu la falta de garantías en el proceso que se adelanta contra su defendido al punto de indicar que la audiencia en la que se le ratificó su orden de captura se realizó dentro de un autobús.

Publicidad

“Hay situaciones muy propias dentro del realismo mágico latinoamericano. Ante la negativa de los abogados que nos opusimos a que se celebrara el juicio dentro de una cárcel, la solución de la rama judicial fue celebrar la audiencia en un autobús en la puerta externa de la cárcel”, reveló el jurista quien se declaró impotente porque a López se le mantuvo bajo las rejas, a pesar de la ausencia de elementos probatorios.

Gutiérrez dijo que, además, el tribunal “actuó por fuera de su competencia territorial” ya que la audiencia estuvo a cargo de un juez de Caracas y en la localidad de Los Teques, lo que “tiene implicaciones lesivas a la eficacia del mantenimiento de López en la cárcel.

Publicidad

El abogado aseguró que una vez agoten las vías legales en Venezuela, acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares de protección a favor del líder opositor.

Publicidad

“En caso de que no consigamos justicia acudiremos a instancias internacionales. No podríamos ir ante la Corte Interamericana, ya que el gobierno de Chávez se separó de esta, pero acudiremos, en algún caso, ante entes de Naciones Unidas si no cesa esta vulneración a los derechos humanos de Leopoldo”, señaló Gutiérrez.

También reveló que López, quien se entregó voluntariamente a las autoridades venezolanas el pasado martes, se encuentra bien, que no está en condiciones deplorables y que se encuentra en una celda sin compañeros.

Publicidad

Un tribunal de Caracas ratificó este jueves la medida privativa de libertad para el dirigente opositor Leopoldo López, que continuará detenido en la penitenciaría militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.

Publicidad