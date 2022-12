¿La cuarta es la vencida? Sofía Vergara, nominada a los Globos de Oro

La actriz colombiana Sofía Vergara fue nominada este jueves para la 71 edición de los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o telefilme por su trabajo en la comedia "Modern Family".

Se trata de la cuarta ocasión en la que la barranquillera es candidata al galardón por su personaje de Gloria Delgado-Pritchett en esa producción televisiva, pero hasta ahora no obtenido el premio.

Vergara tendrá como contendientes a las actrices Jacqueline Bisset, Janet McTeer, Hayden Panettiere y Monica Potter.

La serie "Modern Family" resultó también nominada como mejor telecomedia para los Globos de Oro, unos premios que se entregarán en Los Ángeles el próximo domingo 12 de enero.

La película "Behind the Candelabra" y la serie de Netflix "House of Cards" acapararon cada una cuatro candidaturas en las categorías televisivas de la 71 edición de los Globos de Oro.

"Breaking Bad", "Dancing on the Edge", "The Good Wife" y "White Queen" empataron en segundo lugar con tres nominaciones a unos galardones a los que opta por cuarta vez consecutiva la colombiana Sofía Vergara en la categoría de mejor actriz secundaria por su papel en "Modern Family".

"Behind the Candelabra" parte como favorito para alzarse con el título de mejor telefilme o miniserie, que disputa con "American Horror Story: Coven", "Dancing on the Edge", "Top of the Lake" y "White Queen".

"House of Cards", programa distribuido por el portal de internet Netflix, lleva la delantera en la categoría de mejor serie dramática donde no aparece la ganadora de las dos últimas ediciones, "Homeland".

"Breaking Bad", "Downton Abbey", "The Good Wife" y "Masters of Sex" completan la lista de programas en esa categoría.

"Girls", que se impuso como mejor comedia de la televisión en la pasada edición de los Globos de Oro, sí podría revalidar su corona al obtener una nueva nominación.

Sus rivales son "The Big Bang Theory", "Modern Family", "Brooklyn Nine-Nine" y "Parks and Recreation". Con Efe.