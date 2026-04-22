La independencia del BanRepública no puede convertirse en parte de la campaña: presidente de la ANDI

En medio de la polémica entre el Gobierno nacional y el Banco de la República por el aumento de las tasas de interés, desde Cartagena, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó la labor del Banco de la República, del que dijo tiene la responsabilidad de cuidar la inflación de los colombianos.

Mac Master cuestionó, además, que la independencia del Banco de la República se convierta en parte de las campañas políticas, y criticó que la inflación y las tasas de interés se utilicen como temas electorales.

“Yo lamento mucho que lo hayan tratado de convertir en un tema electoral, porque no es responsable decirle a la gente que la inflación no los va a afectar. No es responsable decirle a la gente que las tasas de interés del Banco de la República van en contra de sus principios o de su beneficio. Es evidente que, si uno logra tener una menor inflación, vamos a tener mejores condiciones para los colombianos. Infortunadamente, las campañas políticas son muy cortoplacistas y, básicamente, vivimos en este momento del comentario popular al comentario populista y nos movemos en términos de tratar de conseguir solamente favorabilidad”, señaló.

El líder gremial, quien dio apertura al Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos, fue enfático en que, en medio del panorama financiero que vive el país, las campañas políticas no pueden ser fuente de “mayor inestabilidad y mayores riesgos para la población en términos de la inflación”.



Asimismo, Mac Master afirmó que un tema que puede terminar metiendo al país en una “espiral inflacionaria” debe ser analizado de manera técnica y, sobre todo, con responsabilidad.

“(…) pensémoslo técnicamente, pensémoslo con expertos, pensémoslo con gente que conozca el tema, y lo que decimos es que discusiones tan importantes como la de la independencia del Banco de la República no pueden convertirse en parte de la campaña política, no pueden ser parte de la discusión que estamos dando en este momento en medio de casi la primera vuelta”, agregó.