La JEP se alista para hacer su entrada en la plenaria de Cámara

Este martes fue anunciada la JEP en la plenaria de la Cámara de Representantes, proyecto que será discutido este miércoles, mientras que el jueves se tramitará la participación de los voceros de Voces de Paz, representación político-ciudadana de las FARC en el Congreso.

Tal como lo anticipó Blu Radio, la ponencia de la JEP contempla que la Corte Constitucional busca tener la potestad para revisar las tutelas que se generen en el estudio de los casos de miembros de las FARC y miembros del Estado. En ningún caso quieren consultarles a los magistrados del Tribunal Especial para la Paz.

Así mismo, buscan precisar la competencia y el alcance que tendrá el Tribunal y a quiénes juzgará y por qué.

A los magistrados de las altas cortes les preocupa que personas ajenas al conflicto se terminen beneficiando del Tribunal.

Y en ese mismo sentido, el principio de favorabilidad debe ser más concreto, pues para las altas cortes les preocupa que por establecer algunas normas y beneficios que tendrá el nuevo tribunal, no termine involucrando a civiles que ya hayan sido juzgados o que tengan cuentas pendientes en la justicia ordinaria.

“La ponencia deja claro que quien sea residente en delitos y haga parte de las FARC, serán sancionados con la pena máxima que contempla que es de 20 años. Además, los particulares podrán acudir a la JEP de manera voluntaria, solo si hizo parte del conflicto”, agregó Hernán Penagos, ponente del proyecto.

Eso quiere decir, que si estaba investigado por la justicia ordinaria, la pena se le sumará a la que dé la JEP.

Última “ojeada” a la JEP Luego de la reunión con las altas cortes, este martes los tres ponentes de la JEP en el Congreso, Hernán Penagos, Rodrigo Lara y Telésforo Pedraza, se reunieron desde las 10 de la mañana en Palacio con delegados del Ministerio de Justicia y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y se pudo constatar que las propuestas de las altas cortes fueron acogidas por el Gobierno.

El representante a la Cámara y ponente de la JEP, Rodrigo Lara, confirmó a la salida del Ministerio del Interior, que la ponencia contempla que los civiles no combatientes no podrán ser obligados a estar en la JEP.

Ellos ingresarán voluntariamente. Solo obliga a ingresar solo a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, muy graves y que no hayan sido coaccionados.La ponencia también contempla que si las Farc no entregan los menores, no entregan bienes de acuerdo al cronograma y siguen manteniendo a los secuestradores, perderán las opciones alternativas e ingresarán a la justicia ordinaria.

Escuche en este audio más información sobre:

-Avanzan las audiencias de legalización de captura del expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, y de los tres detenidos por la quema de un vehículo particular aparentemente afiliado a Uber en el norte de Bogotá.

-El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que no ha tomado ninguna decisión frente a su posible aspiración a las elecciones presidenciales de 2018.

-El Ministerio de Educación Nacional desmintió que esté gestionado por medio de la figura del fast track una iniciativa para realizar una reforma al sistema de educación superior.

-Se levantó la toma a la sede de Cafesalud en Cali; los pacientes fueron atendidos directamente por las directivas procedentes de la capital de la República.

-Medio millar de manifestantes instó hoy al alcalde del condado de Miami-Dade (EE.UU.), Carlos Giménez, a retirar su apoyo a la iniciativa migratoria del presidente Donald Trump.

-Desde el concejo de Bogotá alertaron que en la pasada administración se invirtieron millonarios recursos en predios del distrito que hoy están prácticamente abandonados.

-A partir de este miércoles el Gobierno Nacional reducirá sustancialmente el subsidio de gas propano en Bogotá.