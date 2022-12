La moda se toma el aeropuerto internacional El Dorado

En el marco del Bogota Fashion Week 2016 la diseñadora colombiana Johanna Nodier ha decidido presentar sus diseños en el terminal aéreo más importante del país, el aeropuerto internacional El Dorado.

La pasarela, que pretende sorprender a los viajeros que a diario transitan por este importante lugar capitalino, es una iniciativa de esta diseñadora que busca acercar la moda a quienes no disfrutan de ella a diario.

“Queremos llegar a mucha más gente, la mayoría no tiene presente esto, buscamos algo más dinámico, más divertido, no solo los que están interesados en la moda sino que quienes no creen en las tendencia puedan ver que es algo cotidiano”, dijo Nodier.

Aunque esta talentosa diseñadora no ha sonado tanto en el país, su trayectoria habla por sí sola; importantes participaciones en escenarios clave para el mundo de la moda han podido disfrutar de sus creaciones y desfiles.

“Participé en Colombia moda, me gradué en el Instituto Marangoni de París, y he estado en México, Milan y París, todo lo he hecho por fuera y regreso a mi país a mostrar lo que tengo”, dijo la diseñadora.